Danilo: "La Juventus mi emoziona: sono orgoglioso di Locatelli. Wesley è già pronto per l'Italia"

Il Mondiale per Club di Danilo è iniziato nel migliore dei modi: due vittorie in due partite con il suo Flamengo e la gioia del goal al Chelsa nella vittoria per 3-1 della seconda giornata. L'ex capitano della Juventus non dimentica i suoi trascorsi bianconeri nell'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Sarò juventino per sempre".

EMOZIONE - "Il goal? Credo che le cose nella vita succedano come devono. Essere qui è un orgoglio, sono felice di rappresentare club e tifosi. E poi segnare con questa maglia per me è speciale, perché io tifavo Flamengo da bambino così come tutta la mia famiglia. È stata un’emozione speciale e io sono venuto qui per provare certe sensazioni. Mi sono fermato davanti alla torcida per fissare quell’istante perché rimarrà nella mia storia".

MESSAGGIO ALL'EUROPA - "Il calcio ora è molto più democratico. In questo momento in Europa e in Brasile si gioca allo stesso modo. Gente come me, Jorginho e Alex Sandro che tornano al Flamengo e nelle altre squadre brasiliane possono portare una mentalità vincente. Io credo che abbiamo dato un messaggio importante: il cammino è lungo, la vittoria sul Chelsea ci dà fiducia e dimostra il lavoro che stiamo facendo, però non è sorprendente. Sapevamo di poter vincere con la prestazione giusta, tranquillità e intelligenza incampo.Il calcio brasiliano ha fatto grandi passi avanti e ora è competitivo. In più i club europei sono arrivati al Mondiale a fine stagione mentre noi siamo a metà e un po’ più in forma".

WESLEY - "Wesley ha molta qualità e un potenziale enorme. Ha reagito all’errore con una prova importante e questa è stata la chiave per ottenere la vittoria. E' pronto per l’Italia, però non bisogna mettergli fretta. È giovane e avrebbe bisogno di un fisiologico periodo di adattamento".

TUDOR - "Con l’Al Ain sono stato veramente orgoglioso dell’approccio e di come hanno giocato. Parlare della Juventus mi emoziona, io dico sempre che il Flamengo è il mio amore da bambino e la Juventus il mio amore da grande. Tudor è un bravissimo allenatore e anche i ragazzi stanno dimostrando che possono fare un Mondiale importante: gli auguro tutto il meglio, sempre".

LOCATELLI - "L'ho sentito subito dopo la partita col Venezia, quando ha segnato il rigore decisivo Sono orgoglioso di lui, portare la squadra in Champions dopo tutto quello che è successo non era facile. La Juventus ora ha preso un’altra direzione, mi auguro che possa intraprendere un percorso vincente. I tifosi lo meritano".