Danso, il mistero s'infittisce: non gioca col Lens, non convocato dall'Austria fino a nuovi controlli

Kevin Danso è entrato in una spirale negativa: in attesa di capire quale possa essere stato il motivo del mancato passaggio delle visite mediche con la Roma, l'austriaco non ha giocato l'ultima partita con il Lens, che è rimasto proprietario del cartellino, e nelle ultime ore ha ricevuto un'altra brutta notizia.

La nazionale austriaca, impegnata venerdì contro la Slovenia e lunedì con la Norvegia, ha comunicato che finché non avrà certezza sulle sue condizioni e non sarà sottoposto ad un protocollo di controlli specifici dal Lens, non lo convocherà.

Il tecnico Rangnick, ha fatto sapere la OFB, “ha dovuto escludere con breve preavviso i due difensori Kevin Danso (RC Lens) e Philipp Lienhart (SC Freiburg) per i prossimi impegni. Danso sarà sottoposto ad approfonditi esami medici presso il suo club in Francia. Lienhart è in attesa della nascita del suo primo figlio e quindi non può partecipare al ritiro”.