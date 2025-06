David annuncia l'addio al Lille: "E' tempo per me di salutare". Proposta già inviata dal Napoli, si entra nel vivo

Ora è davvero ufficiale: Jonathan David ha annunciato il suo addio al Lille tramite un video apparso su suoi profili social. L’attaccante canadese, in scadenza di contratto al 30 giugno 2025, ha deciso fa tempo di non rinnovare il proprio accordo con il club francese e diventerà un giocatore svincolato, a tutti gli effetti, dal prossimo 1° luglio. Può dunque partire ufficialmente l’asta verso la firma dell’ormai ex Lille, con il Napoli che ha già mosso i primi passi concreti per un suo arrivo a parametro zero.

L’ANNUNCIO - “Ogni storia ha un inizio e una fine. Volevo annunciarvi di persona che, dopo numerosi anni spesi in questo club, è tempo per me di dire addio. Ho avuto cinque stagioni meravigliose qui. So che non è stato sempre semplice, ma mi auguro che con i miei goal e le mie esultanze sono riuscito a portarvi un po’ di gioia. Sicuramente il titolo vinto con la Supercoppa francese e la Ligue 1. Con questi due trofei vi abbiamo regalato grande felicità. Volevo ringraziare tutti i miei compagni, gli allenatori, lo staff tecnico e medico, i dirigenti, chiunque io abbia incontrato qui. Grazie davvero per tutto quello che mi avete dato in tutti questi anni, grazie dal profondo cuore. E infine, ai tifosi: so che non abbiamo avuto il più facile degli inizi, ma mi avete sempre supportato in tutti i momenti difficili. Vi dico che siete davvero nel mio cuore e grazie infinite per tutti i bellissimi momenti trascorsi insieme. Ci avete sostenuto, incoraggiato, regalato stagioni indimenticabili. Grazie”.

Ricordiamo come gli agenti dell’attaccante canadese siano già stati a Napoli per ascoltare la proposta della società partenopea.. Lungi dall’essere chiusa la trattativa, visti i numerosi dettagli che dovranno essere discussi, compresa la questione riguardante i diritti d’immagine e la richiesta di una clausola rescissoria da parte di David.