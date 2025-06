David Beckham si è operato... per un infortunio di 22 anni fa

David Beckham ha resistito 22 anni, ma alla fine ha ceduto: lo Spice Boy, ormai da tempo ritirato dopo una carriera memorabile con le maglie, tra le altre, di Manchester United, Real Madrid, PSG, Milan, ha deciso di operarsi al polso per sistemare una rottura occorsa nel lontanissimo 2003.

Tutto vero: oggi il 50enne dirigente sportivo e imprenditore è convalescente per l'operazione al polso rotto nel maggio di 22 anni fa, durante un'amichevole tra la sua Inghilterra e il Sudafrica a Durban. The Sun riporta come in tutti questi anni sia stato utilizzato un perno come rinforzo, ma che l'operazione sia stata infine necessaria a quasi un quarto di secolo di distanza per via del fatto che il detto perno si è conficcato nell'avambraccio, causando forte dolore.

Oggi Beckham è il presidente dell'Inter Miami, impegnato al Mondiale per Club, e co-proprietario del Salford City, quarta divisione inglese.