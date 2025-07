David saluta la sua prima Champions con 9 goal: l'Inter gliela ripropone

Jonathan David saluta la Champions League con un goal.L'attaccante canadese porta in vantaggio il Lille sul Borussia Dortmund, con la complicità del portiere svizzero Gregor Kobel, nella gara di ritorno degli ottavi di finale. Poi vinta 2-1 in rimonta dai tedeschi grazie alle reti dell'ex juventino Emre Can su rigore e di Maximilian Beier, che regalano alla squadra allenata da Niko Kovac i quarti contro il Barcellona. Nella parte del tabellone dove ci sono anche Bayern Monaco e Inter.

Proprio i nerazzurri sono tra le squadre interessate a David in vista della prossima stagione, quando il classe 2000 si svincolerà a parametro zero, non prolungando il contratto in scadenza il 30 giugno. Marotta e Ausilio gli ripropongono il palcoscenico della Champions League, una competizione in cui alla prima partecipazione David ha segnato ben 9 goal: 2 nelle qualificazioni, 6 nella fase a campionato e uno in quella a eliminazione diretta su 14 presenze totali.

Lautaro Martinez e Marcus Thuram continuano a fare le fortune della squadra di Simone Inzaghi, ma l'Inter è a caccia di un nuovo attaccante sul mercato. Anche perché l'iraniano Mehdi Taremi sta deludendo, mentre l'austriaco Marko Arnautovic e l'argentino Joaquin Correa sono in scadenza di contratto al termine di questa stagione e andranno via entrambi. A 25 anni Jonathan David è un obiettivo che si concilia con la nuova politica dettata da Oaktree, ma la concorrenza non manca e i dirigenti nerazzurri dovranno essere bravi a giocarsi tutte le proprie carte nella corte al nazionale canadese.