Davide Ancelotti sempre più vicino ai Rangers: perché Modric può seguirlo in Scozia

Dopo aver seguito suo papà Carlo al Bayern Monaco, al Napoli, all'Everton e al Real Madrid, Davide Ancelotti è pronto per intraprendere un'avventura come primo allenatore. Si sono intensificati i contatti con i Rangers e delle discussioni sono previste anche nei prossimi giorni.

TRATTATIVA AVVIATA - Come riporta la BBC, gli scozzesi sono molto fiduciosi di poter chiudere per il tecnico che sarebbe la prima scelta per la panchina. La trattativa per l'acquisizione dei Rangers da parte di un consorzio americano che coinvolge Andrew Cavenagh e 49ers Enterprises Global Football Group ha rallenatato il processo di scelta dell'allenatore, anche se il futuro board è già coinvolto nella decisione. I Rangers devono, comunque, accelerare e prendere la decisione definitiva al massimo entro la prima settimana di giugno perché ci sarebbero altre tre squadre interessate al tecnico 35enne. MODRIC - L'altra grande notizia sarebbe il coinvolgimento di Luka Modric. Il centrocampista lascerà il Real Madrid al termine del Mondiale per Club e non avrebbe detto no alla richiesta di un possibile approdo ai Rangers. Davide Ancelotti, in questi anni in Spagna, ha stretto un ottimo rapporto con i giocatori per le sue capacità umane, ma anche per quelle tattiche. I calciatori hanno imparato a fidarsi di lui e la suggestiva ipotesi di vedere il tecnico insieme al regista croato in Scozia c'è. NIENTE BRASILE - Stando sempre alla BBC, Davide Ancelotti non seguirà il padre in Brasile per l'imminente doppia sfida valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Il Rangers deve accelerare per chiudere e tutto lascia pensare che, alla fine, il tecnico 35enne poss arrivare a Ibrox