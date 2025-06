Bianchessi, primo allenatore di Fagioli a CM: 'Un orgoglio vederlo in A. Questa vicenda gli farà solo bene'

I tifosi lo stanno aspettando, lui sta aspettando il rientro in campo. Nicolò Fagioli aumenta i giri del motore, in attesa della scadenza della squalifica per calcioscommesse che lo ha tenuto fuori dal campo per tanto, troppo tempo, dove forse avrebbe potuto dare una grossissima mano alla Juventus.

E' grande l'orgoglio di Davide, il primo allenatore del centrocampista bianconero, che lo ha allenato l'anno prima dell'approdo alla Juventus: "Io penso che tutto faccia crescere, dunque anche quello che è successo. Vederlo in Serie A è una soddisfazione enorme - ci racconta ai microfoni di Calciomercato.com - ma anche vedere la sua crescita dal punto di vista del gioco e umana indipendentemente dalla vicenda. E' una parentesi che poteva essere gestita meglio. Sicuramente però è una soddisfazione e un grande orgoglio".

