Dazn - Siparietto Lukaku-Mina in Napoli-Cagliari. Il difensore: "Ti ho fatto fare goal..."

Emergono nuovi dettagli sull’ultima partita di Serie A, Napoli-Cagliari, vinta dagli azzurri e che ha consegnato matematicamente lo Scudetto alla squadra di Antonio Conte. Grazie alle reti di McTominay e di Lukaku, i partenopei hanno avuto la meglio sui sardi e mantenuto il vantaggio di una lunghezza sull’Inter che nel frattempo vinceva a Como.

Tra le immagini diffuse da Dazn ce n’è una che sta scatenando diverse polemiche sul web. In esse si vede proprio l’attaccante belga protagonista di un siparietto con l’avversario Yerry Mina. Lo scambio di battute tra i due ha fatto insospettire i tifosi dell’Inter che ancora recriminano per il titolo andato poi ai campani.

Quando mancano ormai pochi scampoli al triplice fischio, si vede e si sente il difensore avvicinarsi all’attaccante e chiedergli la maglia che Big Rom da par suo vorrebbe come ricordo. Lukaku quindi rifiuta sostenendo di avere solo quella a disposizione e facendo intendere di volerla preservare in quanto si tratta della maglia dello Scudetto. Allora Mina replica con una frase sibillina da intendere probabilmente come una battuta: “Dai, ti ho lasciato fare goal…”. Poche parole che hanno fatto però arrabbiare i tifosi nerazzurri.