De Bruyne, doppio sgarbo verso il Manchester City: niente Mondiale per club e futuro ancora in Premier? Cosa filtra sul Como

di una separazione che sarà molto meno morbida del previsto. Come se i 10 anni trascorsi assieme e le 417 presenze (con 107 goal) collezionate sino ad oggi si potessero spazzare via con un colpo di spugna. Secondo il Mirror, il classe '91dal club e medita una sorta di “vendetta”, in due mosse. “Non ho ricevuto alcuna proposta di rinnovo durante l'ultimo anno, il club ha semplicemente preso una decisione. Sono ovviamente sorpreso perché credo di poter giocare ancora a certi livelli, ma devo prendere atto”, ha dichiarato il diretto protagonista alla BBC.

La prima mossa, secondo il tabloid inglese, sarebbe di rifiutare di prolungare la propria avventura oltre la naturale scadenza del contratto per disputare con la squadra di Pep Guardiola la prima edizione del nuovo Mondiale per club. Che prenderà il via, il prossimo 13 giugno, negli Stati Uniti. Kevin de Bruyne ha iniziato – come è nell'ordine naturale delle cose – a pensare alla prossima tappa della sua carriera e non vuole correre il rischio, vista la sua nota predisposizione all'infortunio, di compromettere il trasferimento alla sua prossima squadra. E' previsto nelle prossime settimane un incontro col Manchester City per chiarire la propria posizione e trovare un accordo su questo punto.

Poi entrano in scena gli scenari di mercato e anche in questo caso il timore del Manchester City è che De Bruyne possa prendere in considerazioni soluzioni “poco gradite”. Per esempio, non solo scegliere di restare in un campionato europeo di vertice – escludendo così le soluzioni MLS e Arabia Saudita – ma guardando addirittura alle opzioni in Premier League. L'Aston Villa, per esempio, è uno dei club che si stanno interessando alla situazione dell'ex Chelsea e Wolfsburg, ma potrebbe non essere l'unica big inglese a muoversi per un calciatore di questo livello. Uno scenario che il Manchester City non vedrebbe di buon occhio e che rappresenterebbe il termometro dello stato di tensione in atto col campione cresciuto nel Racing Genk.

A fornire un'indicazione sulla prossima destinazione di KDB ci ha pensato anche il ct del Belgio Rudi Garcia, intervistato da Info Belgique: "Lascerà il Manchester City dopo dieci anni incredibili in uno dei migliori club del mondo, con tanti trofei vinti. Confidiamo che Kevin faccia la scelta giusta per il resto della sua carriera. Ha ancora grandi cose da fare e ci sarà da divertirsi, soprattutto con la Nazionale. È questo che ci interessa di più. Rimarrà, almeno fino al Mondiale, uno dei giocatori più importanti per noi. Se dovesse rimanere in Europa, in Premier League o in un campionato come quello spagnolo, potrebbe essere molto positivo. Se andasse in MLS , ci sono pro e contro. Lo svantaggio è il fuso orario e il tempo di viaggio per venire a giocare con noi. I pro rappresentano una nuova esperienza di vita per lui e la sua famiglia. C'è anche il fatto di giocare regolarmente. Anche l'Arabia Saudita può essere una buona soluzione. Ci fidiamo di Kevin e ci adatteremo alla sua scelta".

Il nome di Kevin de Bruyne è stato accostato negli ultimi mesi anche ad alcune ipotetiche destinazioni italiane. Dalla suggestiva ipotesi Palermo – avanzata mesi fa per il fatto che la proprietà del City è la medesima della squadra siciliana, in corsa per un posto nella prossima Serie A – a quella che conduce all'Inter, sempre molto attenta alle opportunità a parametro zero, a maggior ragione se di questa cifra tecnica, da inserire in un gruppo dall'età media sempre più bassa secondo le indicazioni di Oaktree. L'ultimissima speculazione conduce a pochi chilometri di distanza da Milano e precisamente alla piazza di Como. Una società ricca e ambiziosa e allenata da un giovane tecnico molto apprezzato come Cesc Fabregas, uomo chiave per convincere giocatori come Caqueret, Diao e Sergi Roberto ad accettare il trasferimento in una neopromossa. Il futuro di De Bruyne si scrive adesso e potrebbe prendere una direzione poco gradita al Manchester City.

