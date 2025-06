De Bruyne-Napoli, il padre frena: "Non ha deciso dove andrà, le trattative sono ancora in corso in diverse direzioni"

Quando tutto sembrava ormai fatto per il passaggio di Kevin De Bruyne al Napoli, ci ha pensato il padre del centrocampista belga a far preoccupare i tifosi azzurri.

In un'intervista concessa ai microfoni di sporza.be, Herwig De Bruyne ha fatto il punto sul futuro del figlio: "Dove giocherà è una domanda che ogni tifoso di calcio si pone. Non esiste ancora una risposta a questa domanda. Le trattative sono ancora in corso, in diverse direzioni. Per noi è difficile dire qualcosa al riguardo. Napoli? Al momento ci sono anche altre situazioni. Kevin sta valutando tutto e poi dovrà prendere la decisione più importante da solo, sperando che sia quella in cui sarà più felice".

Parole che non passano inosservate e che fanno rumore. Sì, perché il trasferimento di De Bruyne al Napoli sembrava davvero ormai ai dettagli, tanto che il giocatore avrebbe già comprato una villa in città. Le parole del padre del giocatore, però, mettono in allerta il Napoli, anche se le parti stanno comunque lavorando in maniera incessante per trovare la quadra definitiva e portare al termine l'affare, che non sarebbe a rischio.

Come riportato da Fabrizio Romano, però, le visite mediche del centrocampista belga - che molti avevano ipotizzato che il belga potesse sostenerle già nella giornata di lunedì 2 giugno - sono state posticipate a dopo gli impegni nazionali, anche per via della complessità del contratto (si lavora a un biennale, con opzione per il terzo anno, con un ingaggio da 5,5 milioni netti a stagione, più un ricco bonus alla firma).