De Bruyne può giocare il Mondiale per Club con il Manchester City? Cosa dice il regolamento sui giocatori a scadenza

Kevin De Bruyne il Manchester City si separeranno ufficialmente al termine di questa stagione dopo 10 stagioni vissute insieme. Il centrocampista belga lo ha annunciato oggi con uno struggente messaggio social, confermando che alla scadenza naturale del suo contatto al 30 giugno 2025, lo stesso non sarà rinnovato e sarà libero di firmare con un nuovo club. Questa è però un'annata particolarissima dato che, a cavallo delle due stagioni sportive 2024/25 e 2025/26 andrà in scena il Mondiale per Club a cui i Citizens parteciperanno. La domanda sorge quindi spontanea: Kevin De Bruyne potrà giocarlo?

LEGGI QUI - De Bruyne, ufficiale: "Lascio il Manchester City". Voci sull'Inter, dove può andare

GUARDIOLA NON RISPONDE - La domanda è stata posta oggi in conferenza stampa al manager dei Citizens Pep Guardiola che però non ha saputo o voluto dare una risposta: "È una bella domanda, non lo so. Il Mondiale per Club è una cosa molto nuova per quanto riguarda i contratti. Sinceramente spero che lui possa continuare a giocare, però dipende dal rischio per i suoi contratti e per il suo futuro. Il club deve parlargli, o Kevin dovrà dire cosa vuole fare dato che le prime tre partite saranno prima della scadenza del suo contratto. Però dopo, se andremo lontano nel torneo, sinceramente non lo so.

COSA DICE IL REGOLAMENTO LE GARE CON L'ATTUALE CONTRATTO - Da regolamento ufficiale, il Manchester City può inserire Kevin De Bruyne nelle liste da consegnare alla Fifa ma, una volta scaduto il suo contratto, o ne firma uno nuovo con il Manchester City, oppure non potrà più proseguire nel torneo. Ad oggi potrebbe giocare quindi contro Wydad, Al Ain e Juventus (ultima gara proprio il 30 giugno).

COSA DICE IL REGOLAMENTO SE CAMBIA SQUADRA - E se De Bruyne firmasse già oggi con un altra squadra? Fino al 30 giugno comunque potrebbe giocare con i Citizens e starà alle parti decidere come comportarsi prima del trasferimento. Se però dovesse firmare con un altro club che partecipa al Mondiale per Club non potrebbe scendere in campo con tutte e due le formazioni. La regola 24.3 in questo senso è chiara: "Un giocatore non può prendere parte al torneo con più di una squadra". In sostanza se giocherà con il Manchester City, non potrà giocare con altri club.

IL MERCATO PRE MONDIALE - Infine per Kevin De Bruyne esiste un'ultima scappatoia legata alla finestra di mercato pre-Mondiale per cCub che si aprirà fra l'inizio e il 15 di giugno, in cui il centrocampista belga potrebbe trovare un nuovo club e anticipare di 15 giorni l'addio ai Citizens. La Fifa ha lasciato libertà alle federazioni se attuarla oppure no e la Figc, ad esempio, ha recepito questa possibilità per la Serie A.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui