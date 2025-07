De Bruyne scaricato dal Man City: "Scelta loro, io sorpreso. Futuro? Posso ancora dare molto a questi livelli"

Kevin De Bruyne lascerà il Manchester City chiudendo una storia lunga 10 anni. Ma non per sua volontà: "Hanno scelto loro, io sono rimasto sorpreso". E lascia la porta aperta a un futuro in un top club: "Posso ancora dare tanto a questi livelli".

Il prossimo 28 giugno il belga compirà 34 anni e pochi giorni più tardi scadrà il contratto che lo lega ai Cityzens, il che darà il via a un nuovo capitolo della sua vita. Un capitolo che lo stesso ex Chelsea e Wolfsburg in realtà non avrebbe voluto scrivere, nella sua idea l'avventura con gli SkyBlues sarebbe potuta proseguire ma la decisione presa dalla società con la condivisione di Pep Guardiola di non prolungare l'accordo lo ha lasciato senza alternative.

A distanza di qualche settimana dall'annuncio è lo stesso De Bruyne a fare alcune precisazioni sull'addio al Man City, rispondendo ai giornalisti dopo la partita con l'Everton nella 33esima giornata della Premier League.

"HANNO SCELTO LORO, IO SORPRESO" - Il belga racconta come ha appreso la notizia dopo una breve conversazione con il direttore sportivo del City, Txiki Begiristain, e il direttore esecutivo Ferran Soriano: "E' stato un po' uno shock. Non ho ricevuto offerte per tutto l’anno, hanno semplicemente preso una decisione. Sono rimasto sorpreso, ma devo accettarlo".

"POSSO ANCORA DARE TANTO A QUESTI LIVELLI - De Bruyne sente di poter ancora dire la sua ai più alti livelli: "Onestamente, penso ancora di poter dare il massimo a questo livello, come sto dimostrando, ma capisco che i club debbano prendere delle decisioni".

"WHAT IF" - "Forse se la squadra non avesse faticato e io fossi tornato come ho fatto quest’anno le strade avrebbero preso un’altra direzione. Non lo so, mi hanno detto la loro decisione e non posso dire nulla in contrario. Penso ancora di essere in buona forma, ho giocato molto di più rispetto all’anno scorso, tranne per l’ernia. Mi sento bene e il ritmo sta arrivando".

DE BRUYNE: QUANTO GUADAGNA E CHI PUO' PRENDERLO

FUTURO - Quale futuro dunque per De Bruyne? Diverse le possibilità per il classe 1991, che nel corso delle ultime settimane è stato accostato all'Inter ma soprattutto ad alcuni club tra Stati Uniti (New York FC, San Diego FC e Inter Miami) e Arabia Saudita (Al-Nassr, Al-Ittihad e Neom SC). Il belga prende tempo: "Sono aperto a tutto, perché devo avere una visione globale. Prendo in considerazione le ragioni sportive, familiari e tutto il resto, e penso a ciò che è più sensato per me e la mia famiglia. Sento ancora di poter giocare a un buon livello, ma poi dovrò prendere una decisione quando ne avrò un po' più di esperienza".