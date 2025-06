Antonio Conte a cena con Aurelio De Laurentiis, tra sorrisi e battute: "Non andrai mica alla Juventus?". Nel frattempo il Napoli si cautela: pronto il contratto per Massimiliano Allegri, candidato numero uno per sostituirlo in caso di addio.

Non si ferma la festa del Napoli per la conquista del quarto Scudetto, il secondo in tre anni, ma nel frattempo a tenere banco c'è anche il futuro del tecnico leccese. Le dichiarazioni del diretto interessato e del presidente azzurro nell'immediato post-partita del Maradona dopo il Cagliari hanno lasciato aperta la porta a una separazione nelle prossime settimane. Ipotesi rilanciata dalle parole di ADL a 24 dalla vittoria del campionato: "Se resta? Sono domande da fare in un matrimonio? In un matrimonio nessuno vuole sapere se il marito o la moglie farà le corna. Ognuno dei due spera che l’altro sia rispettoso degli accordi firmati con i legali. Io credo che uno deve stare bene in un certo ambiente. Se non sta bene e soffre l’ambiente, deve cambiare aria. Questo è capitato con Spalletti. Con Conte c’è rispetto reciproco, di grande professionalità e proprio per questo lo ringrazio perché questo mancava da due anni. Guardate che vincere al Sud, contro le squadre del nord, non è una cosa facilissima, ahimè. Anche quando uno prova a tenere i conti a posto. Bisogna avere a posto Conti e Conte. Chi vivrà vedrà", ha detto al TG1.

"NON ANDRAI MICA ALLA JUVENTUS?" - Sono anche i giorni del compleanno di De Laurentiis, che ha compiuto 76 anni allo scoccare della mezzanotte tra venerdì e sabato, e continuano i festeggiamenti a Ischia. A cena di compleanno-Scudetto di ieri era presente anche Conte con la famiglia, per il tecnico leccese è forte il richiamo della Juventus, che vorrebbe affidare nuovamente a lui il rilancio del club. E non è casuale in questo senso la provocazione arrivata durante la serata

L'edizione odierna di Repubblica ricostruisce il siparietto durante la cena a Ischia. Tra applausi, selfie e sorrisi distesi davanti a tutti i commensali è arrivata la battuta all'indirizzo dell'allenatore: "Grande mister, ora non andrai mica alla Juve?". La reazione di Conte? Sghignazza, non smentisce ma neppure conferma: "Godiamoci la festa".Aurelio conclude: "Antonio, noi più che volerti bene non possiamo", Conte sorride.

IL NAPOLI SI CAUTELA CON ALLEGRI: IL CONTRATTO - Non è ancora detta l'ultima parola dunque e, secondo Il Corriere dello Sport De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto un investimento importante, intorno ai 200 milioni di euro, per garantire un grande mercato e alimentare il progetto, così da convincere il tecnico leccese a restare.

Ma se Conte decidesse effettivamente di andare via? Il Napoli non vuole ripetere l'errore accaduto con Spalletti e per cautelarsi De Laurentiis ha già iniziato il casting per il sostituto. Il primo nome sulla lista è quello di Massimiliano Allegri, da sempre pallino di ADL con cui c'è un'amicizia di vecchia data. Ora però, evidenzia La Gazzetta dello Sport, i contatti sono diventati più frequenti e dalla sfera dell'amicizia si è passata a quella lavorativa. Max sarebbe il grande nome giusto qualora dovesse interrompersi il rapporto con Conte e l'arrivo a Napoli di Giovanni Manna, che con il livornese ha già lavorato a Torino, può essere di ulteriore aiuto per arrivare al sì di Allegri. Per convincerlo De Laurentiis, si legge, sarebbe pronto a mettere sul piatto un contratto biennale da 6 milioni di euro più bonus, simile a quello che oggi lega Conte agli azzurri. Tutto però dipende da Conte: i prossimi giorni saranno importanti per chiarire il futuro dell'allenatore e della squadra Campioni d'Italia.