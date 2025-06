De Laurentiis annuncia: "De Bruyne ha comprato una villa a Napoli, stamattina mi sono collegato con lui"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, parla ai microfoni della Rai durante i festeggiamenti per il quarto Scudetto del club azzurro: "Ci sarà un milione e mezzo di persone per le strade. E' un grande sforzo anche da parte delle forze dell'ordine, non era facile organizzare tutto questo all'ultimo momento. Un grazie a loro. Sensazioni? Le sensazioni sono quelle di una grandissima cavalcata, godiamoci questo doppio momento. E' un secondo scudetto in tre anni, ci può stare".

I CONTI - "Vincere con i conti a posto? I conti devono sempre stare a posto in qualsiasi attività, se no diventa farlocca. Abbiamo applicato gli stessi principi del cinema. Sono venuto dopo calciopoli e siamo andati avanti e abbiamo fatto benissimo credo. Che titolo a questa giornata? Azzurro vincente!".

ALLENATORE - "Futuro dell'allenatore? I tifosi devono stare tranquilli, nel futuro ci sarà sempre un Napoli che sarà capace di dire la sua. Secondo la Nielsen abbiamo circa 83 milioni di simpatizzanti per il Napoli, con questo secondo grande successo cresceranno ancora di più. Mi fa piacere soprattutto che quando sono arrivato i bambini di Napoli tifano Milan, Inter e Juve e ora tifano Napoli. Gli allenatori hanno un contratto, se vogliono rimanere siamo felicissimi di continuare con loro questo straordinario percorso".

DE BRUYNE - "Presto ci sarà anche De Bruyne? Credo proprio di sì. Credo che abbia già comprato una bellissima villa. Stamattina mi sono collegato con lui, la moglie e suo figlio di 9 anni ed è stata una bellissima visione, un triplete fantastico. Fin quando non c'è nero su bianco non si danno mai notizie, noi siamo neri".

MANNA CONFERMA - Anche Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, parla di De Bruyne: "De Bruyne chiuso? Stiamo lavorando in quella direzione da tanto tempo. Non vogliamo illudere i tifosi ma stiamo lavorando in quella direzione. Altri profili? Siamo pronti, dobbiamo allargare la rosa. Da domani ci pensiamo".