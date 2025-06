De Rossi compra la squadra dei suoi inizi da calciatore: l'Ostiamare

Ci sono scelte che si fanno con il cuore. Daniele De Rossi è un esperto e ha deciso di farne un'altra: ha comprato il club dei suoi inizi da calciatore, l'Ostiamare.

L'avventura da allenatore della Roma per l'ex centrocampista si è conclusa all'improvviso e bruscamente lo scorso settembre, otto mesi dopo l'approdo al posto dell'esonerato José Mourinho, e da allora il tecnico è rimasto fuori dai radar.

Ora si è lanciato in una nuova avventura, acquistando le quote di maggioranza della squadra in cui aveva mosso i primi passi da calciatore.

Parliamo dell'Ostiamare, club oggi militante in Serie D a cui De Rossi è rimasto sempre molto legato, avendo giocato nel suo settore giovanile fino ai 16-17 anni prima di passare nel vivaio della Roma.

DE ROSSI PRESIDENTE DELL'OSTIAMARE - De Rossi, come riferisce l'ANSA, ha acquistato la maggioranza del club dal proprietario ed ex presidente, Roberto Di Paolo.

De Rossi, nato ad Ostia e molto legato alla squadra locale, sarà dunque il prossimo presidente dell'Ostiamare.

L'ANNUNCIO DELL'ASSESSORE - Alessandro Onorato, Assessore allo sport, turismo, moda e grandi eventi di Roma Capitale, ha annunciato: "Abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale dell'avvenuto acquisto da parte della società controllata da Daniele De Rossi. Abbiamo lavorato molto a questa soluzione e siamo orgogliosi di essere arrivati a questa svolta. Oggi scriviamo una nuova pagina per l'Ostiamare e tutto il territorio del X Municipio, dove l'impianto Anco Marzio e il club rappresentano un punto di riferimento a livello sportivo e sociale per migliaia di famiglie".

DOVE GIOCA L'OSTIAMARE - L'Ostiamare milita attualmente in Serie D, dove occupa il 14esimo posto nel girone E, e sta affrontando un momento di difficoltà.

OBIETTIVO STADIO - Tra i principali obiettivi del nuovo presidente De rossi ci sarà la riqualificazione dell'Anco Marzio, stadio chiuso da alcuni mesi per inagibilità. Una decisione sull'impianto deve essere presa anche da parte di Roma Capitale, ma l'arrivo di De Rossi potrebbe velocizzare i tempi per la riapertura.