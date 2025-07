De Rossi: "Con i Friedkin grande rapporto. Futuro? Qualcosa capiterà. Spero Gasp resti a Roma per tanto e che vinca, come me altrove"

Le parole di Daniele De Rossi sul suo futuro in panchina e sulle chances di Gasperini per la prossima stagione della Roma

Torna a parlare Daniele De Rossi. L'ex tecnico della Roma è stato ospite di Sky Sport e si è lasciato andare a ricordi sul passato e a rivelazioni sul futuro. Queste le parole dell'attuale presidente dell'Ostiamare.

RAPPORTO CON LA ROMA - "Il mio rapporto con questo club è diverso dal solito. Non sono partito dalla gavetta, vero, ma non credo di essere stato danneggiato. Sono cresciuto e ho capito tanto. Si è interrotto bruscamente, ma ho sfruttato i mesi successivi per continuare a lavorare. Non penso che quanto sia successo bloccherà il mio percorso. Se pensavo di essere richiamato? Nella nuova stagione la scelta fatta è talmente forte e positive per la Roma, che non ho mai avuto queste velleità. Nelle stagione scorsa, invece, quando le cose non andavano bene ci ho pensato. Con i Friedkin abbiamo tutt'ora un rapporto positivo, da parte mia di gratitutine. Sia sul piano personale che professionale abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto".

PROSSIMA PANCHINA - "Vorrei dire che è stata una mia scelta rimanere a Ostia per inaugurare i campi, ma non è così.. Ci sono state delle occasioni ma non sono andate bene. Quello che è capitato non era la scelta giusta. Sono sicuro che in corsa, in Italia o all'estero. Qualcosa capiterà. Sul Monza è uscito il mio nome ma solo per il rapporto che ho con Burdisso e Baldissoni: ci siamo scambiati delle idee ma Bianco è sempre stato saldissimo. Qualche altra chiacchierata con altri club c'è stata e non ne faccio categoria. Anche perché alcune piazze non hanno categoria. Servono, però, i presupposti al 100%".

MERCATO - "Jonathan David alla Juventus? "Giocatore molto forte, grande acquisto. Negli ultimi anni ha sempre fatto molti gol". Su Anjorin al Torino, Lang e Beukema al Napoli: "Sono tutti giocatori molto forti. Lucca giocatore forte e giovane. Caratterizza l'attacco quando entra in campo".

ROMA - "Se sogno di tornare alla Roma? Chissà se ricapiterà. Adesso il sogno è di partire per altrove. Sperando che Gasperini rimanga tantissimo e che porti tanti successi. E che io faccia lo stesso altrove".