De Rossi verso la Sampdoria? Quanto potrebbe risparmiare la Roma

Daniele De Rossi è sulla lista della Sampdoria come possibile futuro allenatore: ecco quanto potrebbe risparmiare la Roma.

Daniele De Rossi potrebbe ripartire dalla Sampdoria. Dopo essere stato esonerato dalla Roma il 18 settembre 2024, alla vigilia della quinta giornata di campionato, l’allenatore sarebbe nella lista dei blucerchiati per sostituire Alberico Evani. I giallorossi osservano con interesse, visto soprattutto lo stipendio e la durata del contratto dell’ex centrocampista: 11 milioni lordi fino al 30 giugno 2027 (circa 3 milioni netti a stagione). Una cifra elevata, soprattutto considerando che la Roma ha a libro paga anche Gian Piero Gasperini per 27,3 milioni lordi fino al 30 giugno 2028 (circa 5 milioni netti a stagione).

MANCINI DECISIVO - De Rossi era nello staff dell’Italia di Roberto Mancini, adesso consulente del club blucerchiato, che potrebbe spingere per il suo arrivo . La Sampdoria vuole voltare pagina dopo la salvezza raggiunta in extremis nell’ultima stagione e l’idea è quella di puntare su un allenatore col quale portare avanti un progetto a lungo termine. De Rossi potrebbe essere il nome giusto: ha dimostrato di avere personalità e ottenuto buoni risultati nella stagione 2023/24, quando è subentrato a José Mourinho, portando la Roma in semifinale di Europa League e chiudendo il campionato in sesta posizione.

LE ALTERNATIVE - L’ex capitano giallorosso, però, non è l’unico nome presente nella lista della Sampdoria: Paolo Vanoli, reduce da una stagione al Torino, è alla ricerca di una squadra con cui rilanciarsi. Ha un passato alla Roma anche Salvatore Foti che, dopo essere stato il braccio destro di Mourinho a Trigoria e al Fenerbahce, è pronto per il grande salto: "Ho voglia di camminare da solo, in dieci anni ho preparato quasi 400 partite", ha dichiarato in un’intervista a Il Corriere dello Sport. Altre alternative sono Angelo Gregucci e Attilio Lombardo, già alla Sampdoria nella scorsa stagione.