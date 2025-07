De Zerbi può tornare in Italia? Voci su Juventus e Milan, cosa sta succedendo

La sconfitta del Parco dei Principi contro il PSG ha spento ogni minima speranza di titolo per il Marsiglia. Un sogno, bellissimo, destinato a rimanere tale perché il distacco in classifica è salito a 19 punti. La sconfitta, seppur pesante, non ridimensiona il grande cammino fatto fin qui dai ragazzi di De Zerbi che ora devono difendere il secondo posto in classifica dagli assalti di Monaco, Nizza e del Lione di Fonseca. Perché riportare il club in Champions League sarebbe comunque un risultato importante e, certamente, non scontato.

SFORZO RIPAGATO - Dalla Premier League alla Ligue 1 mantenendo il proprio stile e una filosofia di gioco riconoscibile. De Zerbi ha portato il Marsiglia a un livello alto con una proposta di calcio che entusiasma sia i propri tifosi che gli addetti ai lavori. E che ripaga il club transalpino dello sforzo fatto la scorsa estate: il presidente Longoria aveva versato nelle casse del Brighton i 6 milioni della clausola rescissoria.

PROGETTO TRIENNALE - Il Marsiglia è stato uno dei protagonisti principali della scorsa sessione estiva di calciomercato a livello europeo: Højbjerg, Rabiot e Greenwood sono giocatori di grande livello e avevano tante richieste. E nemmeno a gennaio il club francese è rimasto guardare aggiungendo alla rosa giocatori del calibro di Bennacer, Gouiri e Dedic. La strategia per rinforzare la rosa è stata condivisa tra il direttore sportivo Benatia e l’allenatore De Zerbi al quale è stato fatto firmare un contratto triennale a 6 milioni lordi a stagione. E i risultati sono perfettamente in linea con il programma iniziale.

IL RITORNO IN ITALIA - De Zerbi è un allenatore ambizioso e con una personalità spiccata. Ama studiare il calcio e le sue evoluzioni, provare e credere. Nell’estate del 2021 decise di lasciare la comfort zone di Sassuolo per una sfida tanto affascinante quanto complicata in Ucraina allo Shakhtar Donetsk. Poi ha centrato una storica qualificazione in Europa League con il piccolo ( anche se ricco) Brighton e ora sta riportando il Marsiglia nell’elite del calcio europeo. L’estero e le sue nuove sfide lo affascinano ancora tanto e non si sente un allenatore sul mercato. Tradotto in parole povere: non sente la necessità di tornare in Italia ma solo quella di crescere e di poter fare calcio alla sua maniera. Ascolta, legge e osserva tutto quello che si dice su di lui negli ultimi giorni.

VOCI SU JUVENTUS E MILAN - L’interesse della Juventus non è ancora diventato concreto, in questa fase circolano tanti nomi. Alla Juventus però difficilmente direbbe di no anche se la sua priorità resta il Marsiglia. Roberto rispetta il club, la sua storia, il progetto e i tifosi. Meno il campionato francese e alcune sue dinamiche. Qualora decidesse di tornare in Italia l’opzione più credibile sarebbe la Juventus. E il Milan? Club del cuore e una sfida che accetterebbe con entusiasmo, ma allo stato attuale c’è solo un gradimento totale di parte della dirigenza. La scelta del nuovo allenatore rossonero dipenderà dalla volontà del prossimo direttore sportivo.