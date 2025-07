Debutto rimandato per Ivan Juric sulla panchina del Southampton: ecco perchè

Non è ancora arrivato il debutto dell'ex allenatore della Roma Ivan Juric sulla panchina del Southampton: infatti il tecnico croato era in tribuna in occasione della gara di Premier League, valida per la 17esima giornata di campionato, terminata 0-0 tra il Fulham e i Saints.

DEBUTTO RIMANDATO - Juric è ancora in attesa del visto di lavoro dalle autorità britannichee quindi dovrà attendere la gara in programma il 26 dicembre, nel 'Boxing Day', per poter fare il suo esordio da allenatore della compagine che attualmente occupa l'ultima posizione in Premier League, a -6 dall'Ipswich Town che lo precede in classifica. Prima della fine del 2024 il Southampton, oltre all'impegno già citato in cui ospiterà il West Ham, farà visita anche al Crystal Palace nella giornata del 29 dicembre, impegno valido per il 19° turno del massimo campionato d'oltremanica.