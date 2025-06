"Decide Kean": la Fiorentina non tratta e la clausola rescissoria ha una deadline. Dove può andare

Quella chiusa da Moise Kean con la Fiorentina è stata sicuramente una stagione da incorniciare, quella del rilancio, del ritorno a qui livelli che tutti si aspettavano da lui fin dai giorni dei suoi esordi con la maglia della Juventus. Una maglia abbandonata la scorsa estate dopo un'annata traumatica, quella bianconera, per provare a voltare definitivamente pagina e a Firenze l'attaccante italiano ce l'ha fatta, ritrovando sia la maglia della Nazionale che 25 gol e 3 assist in 44 presenze, cifre mai raggiunge in carriera. E ora? La società viola è stata chiara e anche oggi, in conferenza stampa con il ds Pradé, ha ribadito che tutto è nelle mani dell'attaccante.

LE PAROLE DI PRADÈ - Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradé, nella conferenza stampa di chiusura di stagione non si è tirato indietro, ha confermato molte delle prossime mosse mercato dei viola e ha anche fatto chiarezza sulla situazione dell'ex-PSG: "Ci siamo incontrati con Kean, insieme al presidente e ad Alessandro Ferrari a Cagliari. Il ragazzo qua sta benissimo, noi gli abbiamo dato tanto. La clausola dal 1° al 15 luglio c'è, dobbiamo solo aspettare. Nessuno ha detto che i 52 milioni sono pochi. Ci ha dato tanto anche lui, quindi la decisione spetta a lui. Noi gli abbiamo tanto e gli abbiamo detto che lo vogliamo tenere. Speriamo che quello che gli abbiamo dato, lui ne tenga conto. La clausola c'è e la decisione è la sua, siamo stati molto chiari. Il presidente è contentissimo di lui".

LE CIFRE E LA DEADLINE DELLA CLAUSOLA - La Fiorentina, in sostanza, non ha alcuna intenzione di trattare. Se qualcuno vuole Kean dovrà mettere sul tavolo del presidente Rocco Commisso tutti i 52 milioni di euro previsti dall'accordo che, come detto, è valido dal 1° luglio al 15 di luglio. Fuori da quella deadline il coltello dalla parte del manico ce l'avrà la società viola forte di un contratto in scadenza 30 giugno 2029.

DOVE PUÒ ANDARE - 52 milioni di euro non sono pochi, soprattutto per i club italiani che da tempo sono più che attenti ad esborsi per cartellini così onerosi. Difficile, quasi impossibile quindi che Kean lasci la Fiorentina per un altro club italiano a meno di altre clamorose cessioni. Più verosimile che dalla Premier League (campionato che già conosce dai tempi dell'Everton) e dalla Liga possano invece arrivare proposte allettanti. Sono infatti tanti i club alla ricerca di una punta come Manchester United, Arsenal e anche quell'Atletico Madrid che sfiorò a gennaio 2024. La decisione finale spetta a Moise. Kean è padrone del proprio futuro.