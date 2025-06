Deco chiama Nico Williams: "Vuole il Barcellona, proveremo a prenderlo". E i tifosi dell'Athletic cancellano il suo murale

Nico Williams vuole il Barcellona e il Barcellona vuole Nico Williams. Parola del direttore sportivo dei blaugrana Deco, che in un'intervista rilasciata a La Vanguardia ha fatto sognare i tifosi catalani, spalancando le porte al possibile arrivo del fuoriclasse spagnolo oggi in forza all'Atlhetic Club: "Sia Nico sia altri giocatori oggi dimostrano la volontà di venire. Se si verificano le circostanze giuste per Nico, proveremo a prenderlo".

Ricordiamo che Nico Williams è legato all'Athletic Bilbao fino a giugno 2027 e ha una valutazione che non discosta dai 58 milioni di euro della clausola rescissoria. Come rivelato negli scorsi giorni da Fabrizio Romano, poi, l'esterno della nazionale spagnola ha già un accordo di massima con il club catalano per un contratto per le prossime 6 stagioni fino a giugno 2031 con un ingaggio tra i 7 e gli 8 milioni di euro netti all'anno.

Come si vede dai video pubblicati da El Chiringuito, in Spagna i tifosi dell'Athletic Club non hanno preso bene questa situazione con protagonista Nico Williams, tanto che è stato cancellato un murale con la faccia del giocatore spagnolo ed è stata riportata la seguente scritta: "Che tu resti o che tu vada, hai perso il rispetto".

Oltre alla situazione di Nico Williams,: "Io non devo parlare con lui. Il mio compito è costruire la miglior squadra possibile per l’allenatore. Non è qualcosa che mi riguarda. Inoltre,. Da lì in poi è l’allenatore che prende le decisioni, e ogni giocatore ha le proprie ambizioni".