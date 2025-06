Del Piero diventa allenatore: "Da oggi chiamatemi Mister". E i tifosi della Juventus sognano

Alessandro Del Piero è pronto a una nuova svolta in carriera: "Da oggi chiamatemi Mister...". E i tifosi della Juventus già sognano.

Un post, un lungo messaggio via social. Così l'ex capitano bianconero ha annunciato di aver concluso il corso a Coverciano ed aver ottenuto il patentino da allenatore. Tante foto e altrettanti ringraziamenti per celebrare il percorso svolto nel Centro Tecnico Federale della FIGC, culminato con la discussione della sua tesi. Il titolo? "Uno per tutti (tutti per uno)".

IL MESSAGGIO SOCIAL - Così Del Piero sui social: "... da oggi potete anche chiamarmi “Mister”...

Grazie alla FIGC e a tutti i docenti che mi hanno accompagnato in questo Corso, sono riconoscente a tutte le persone che hanno collaborato e condiviso con me questo importante percorso formativo.

E un grazie speciale ai miei figli e a mia moglie per il supporto che mi hanno dato in questi anni di studio e per la bellissima sorpresa che mi hanno fatto oggi a Firenze, presentandosi alla discussione della mia tesi, che racchiude una parte importante delle mie esperienze professionali e umane, e la mia visione del calcio e del ruolo dell’allenatore.

Grazie!".



I TIFOSI DELLA JUVENTUS SOGNANO - L'annuncio di Del Piero ha scatenato immediatamente la reazione del mondo del calcio, ma soprattutto ha acceso la fantasia dei tifosi della Juventus che hanno preso d'assalto i commenti del post invocando il ritorno della bandiera.

Chi sogna di vederlo un domani in panchina, chi addirittura lo vorrebbe vedere subito come vice di Antonio Conte, nome caldo per la prossima stagione. Perché il legame tra ADP e la Vecchia Signora non si è mai spezzato e in vista dell'inizio di un nuovo progetto tecnico sono tanti gli appassionati a volere il ritorno di un'icona per dare nuovo slancio. "La Juventus ha bisogno di te, torna a casa": i tifosi chiamano a gran voce Del Piero.

La Juve deve partecipare alla prossima Champions, ma l'Inter può vincere questa? Di seguito le Quote vincente Champions League 2025,le quote sulla Finale