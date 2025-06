Del Piero: "La Juventus? Al Mondiale andrà avanti il Real Madrid"

Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus e attuale commentatore, parla ai canali ufficiali della FIFA dopo la fine della fase a gironi del Mondiale per Club: "Chi vincerà il Mondiale per Club? La Juventus! Questo è il mio sogno, ma non credo che possa succedere. Per me vincerà il PSG", ha esordito Del Piero, che ha anche espresso il suo pensiero su tutto il quadro degli ottavi di finale.

"Abbiamo l'Inter contro il Fluminense e per me l'inter andrà avanti. Poi c'è il Manchester City contro l'Al Hilal che sarà una battaglia, questo è sicuro - spiega l'ex attaccante bianconero e della Nazionale -. Credo comunque che comunque il City arriverà ai quarti. Dall'altra parte c'è il mio cuore, sapete che il mio cuore è bianconero e lo sarà per sempre. Spero di sbagliarmi, ma per me il Real Madrid andrà avanti. Per quanto riguarda la finale penso che ci saranno i campioni d'Europa del PSG, mentre dall'altra parte il Manchester City. La vincintrice finale sarà... la Juventus! Credo che non possa succedere (ride, ndr). Questo è il mio sogno, ma per me vincerà il PSG".

Infine, sulla Juventus: "La Juve può arrivare in fondo? Significherebbe molto arrivando da una stagione non eccezionale con l'allenatore che è cambiato, una cosa molto inusuale per la Juve. Giocare in questo modo è positivo, superare il girone è stato molto importante. Anche il modo in cui l'hanno fatto lo è stato. Sembra che ci sia una nuova energia in campo e i giocatori stanno facendo bene, escludendo l'ultima partita ovviamente. Io sono stato un tifoso, un giocatore e ora sono ancora un tifoso quindi spero nel meglio per la mia squadra".