Delio Rossi torna sulla panchina del Foggia: accordo chiuso

Delio Rossi torna sulla panchina dei Satanelli per la terza volta.

Delio Rossi sarà il nuovo allenatore del Foggia. Il club rossonero ha concluso l’accordo con l’esperto allenatore, che si prepara per la sua terza avventura allo Zaccheria. L’allenatore firmerà un ontratto annuale, senza opzione. L'ex Lazio ha già allenato il club pugliese tra il 1995 e il 1996 e per 13 partite nel 2023.

Nelle precedenti ore c’erano stati primi contatti tra le parti. Il presidente del Foggia Nicola Canonico è riuscito a concludere l’accordo con l’allenatore e regalare alla squadra una guida che vanta una lunghissima esperienza in panchina. Il Foggia è reduce da una stagione complicata. I rossoneri sono riusciti a centrare la salvezza in Serie C battendo il Messina nel doppio confronto ai playout.