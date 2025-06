Derby, l'iniziativa di solidarietà di Lazio e Roma per il giovane arbitro Diego Alfonsetti

Ci sarà un ospite speciale all'Olimpico per il Derby della Capitale domenica sera. Lazio e Roma infatti hanno voluto invitare sugli spalti il giovane arbitro Diego Alfonsetti, protagonista di un brutale fatto di cronaca nei giorni scorsi. Lo scorso 7 aprile il ragazzo arbitrava una partita del campionato U17 tra due squadre della provincia di Catania. A seguito di un suo fischio è stato violentemente aggredito in campo da alcuni dei calcitaori e dagli spettatori che hanno invaso il terreno di gioco. Per sedare il parapiglia sono dovuti intervenire i carabinieri che hanno poi avviato le indagini del caso.

La solidarietà al giovane direttore di gara è arrivata da tutte le istituzioni del calcio e anche da diversi club, tra cui le due squadre capitoline che saranno protagoniste in questa giornata di Serie A di uno scontro caldissimo come è sempre stata la stracittadina di Roma. Questo il comunicato diffuso dalle società capitoline per annunciare l'iniziativa e condannare ogni forma di violenza nei confronti dei direttori di gara: "I​​​​n occasione del derby di domenica 13 aprile, le due squadre romane hanno invitato allo stadio Olimpico di Roma Diego Alfonzetti, il giovane arbitro siciliano vittima di violenze in occasione di una gara di settore giovanile. S.S. Lazio e A.S. Roma esprimono la propria solidarietà all`intero sistema arbitrale e stigmatizzano ogni forma di violenza, anche solo verbale, nei confronti degli ufficiali di gara".