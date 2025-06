Désiré Doué, il più brasiliano dei francesi: chi è la stellina del Psg, quanto guadagna, quanto vale

Occhio, appassionati di calcio: ci siamo persi la nascita di un talento straordinario. Ce la siamo persa, perché quella di Désiré Doué è una traiettoria che è già arrivata su livelli vertiginosi, e la prestazione con tanto di goal nei quarti di finale di andata di Champions League tra il suo Paris Saint-Germain e l'Aston Villa è solo l'ultimo di tanti bagliori che la sua stella ha cominciato a emanare. Non aiuta il fatto che la Ligue 1 sia perennemente dominata dai capitolini, non aiuta che non abbia copertura televisiva in Italia: per questo in pochi si erano accorti di quello che sta combinando questo ragazzo.

CHI E' - Parliamo di un classe 2005, quindi giovanissimo, anche se non giovane come il prodigio Yamal, e sicuramente non altrettanto planetario, almeno non ancora. Forse i tifosi del Milan con la memoria migliore se lo ricordano al Rennes, dato che nel febbraio 2024 il Diavolo l'ha affrontato nei playoff di Europa League, in un doppio confronto vinto dalla squadra di Pioli. Il Rennes, club nel quale è cresciuto assieme al fratello classe 2002 Guela, l'ha ceduto in estate al PSG per 50 milioni di euro, ma ora come ora il suo valore, considerate età e prestazioni, è più che raddoppiato. Lo stipendio? 6 milioni di euro. Non male per avere 19 anni, 20 a inizio giugno.

COME GIOCA - Non che il Paris di Luis Enrique abbia intenzione di privarsene tanto presto: Doué è niente meno che il dopo Mbappé, che i parigini hanno deciso di sostituire mettendo in mano al tecnico asturiano un reparto senza nomi di primissimo livello, ma pieno di tecnica e fantasia. Andando a ritroso, Kvaratskhelia a gennaio e Doué in estate si sono aggiunti a Démbélé (trasformato in falso 9 con risultati strepitosi), Barcola, Ramos e Lee (questi ultimi tre relegati ad alternative ma sempre incisivi quando chiamati in causa). Doué viene impiegato a piede invertito, sulla sinistra, ed è un dribblomane dotato di fantasia ed estro. Il suo idolo è Neymar, del quale ha recentemente imitato l'esultanza: tempo fa, dopo un Rennes-Psg, lo ha ringraziato "per la felicità che mi dai".



Désiré Doué, in francese,. Nomen omen: desiderato lo è e lo sarà per tutta la sua carriera, se queste sono le premesse, e dotato... beh, basta vederlo giocare. Dotato lo è anche quanto a freddezza, visto cheLe sue giocate sono talmente spettacolari che Samir, ex calciatore francese che di tecnica se ne intende eccome, ha commentato: ". No, è francese, è nato ad Angers (e contro l'Angers ha festeggiato la sua prima Ligue 1 in carriera) e si candida ad essere uno dei protagonisti della prossima generazione.