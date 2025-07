Una delle sorprese di quest’inizio di campionato è senza dubbiol’Empoli di Roberto D’Aversa che solo nell’ultimo turno - all’Olimpico contro la Lazio - ha incassato la prima sconfitta stagionale, nonostante il vantaggio iniziale griffato Sebastiano Esposito. Per spiegare la partenza sprint dei toscani però non bisogna focalizzarsi sul reparto offensivo quanto più su quello arretrato, che proprio contro i biancocelesti ha subito la metà delle reti concesse finora in questa Serie A, mantenendo comunque il secondo miglior rendimento difensivo del campionato(solo la Juventus ha fatto meglio finora con un gol incassato).



Tra i protagonisti delle solide performance difensive dei toscani, oltre al roccioso terzetto di centrali formato da Goglichidze, Ismajli e Viti, c’è sicuramente l’estremo difensoreDevis Vasquez, arrivato un po’ sottotraccia (per sostituire Caprile, tornato a Napoli) in estate dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a un milione e che propriocontro la Lazio ha neutralizzato il suo primo rigore in Serie A, parando la conclusione di Castellanos. Un'altra grande esibizione dopo aver mantenuto la porta inviolata anche nella partita del "Castellani" contro la Juventus, nella quale ha saputo frenare a più riprese i tentativi di Vlahovic e compagni. Il colombiano classe ’98 è reduce dall’ultima stagione giocata tra lo Sheffield Wednesday in Championship inglese e l’Ascoli in Serie B, conclusasi con la retrocessione del club marchigiano.



Vasquez era arrivato nel calcio europeo a gennaio 2023, acquistato dal Milan, senza però mai esordire con i rossoneri, chiuso dai vari Maignan, Tatarusanu e Mirante. Il club meneghino lo aveva acquistato dal Guaraní, società paraguaiana con sede nella città di Asunción, dove il portiere ha militato tra il 2020 e 2023, esordendo anche in Coppa Libertadores. In una recente intervista al Magazine di Lega Serie A,l'estremo difensore sudamericano ci ha tenuto a ringraziare mister D'Aversa e il suo staff per la fiducia, sottolineando di essere pronto a tutto: "L’Empoli è come una vetrina perché lancia tanti giovani. Ho l’opportunità di farmi vedere e di dimostrare che sono pronto a giocare in qualsiasi grande club".