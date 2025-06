Di Canio: “Se Inzaghi vince la Champions si smacchia dello Scudetto perso con l'Inter. No all'Arabia ma non inganniamo le persone"

Paolo Di Canio, ex giocatore e ora opinionista televisivo, ha parlato a Sky Sport della finale di Champions League tra Inter e Psg, del momento dei nerazzurri e del futuro dell’allenatore Simone Inzaghi. Questo il suo parere.

FUTURO INZAGHI – "Non do consigli ma ho un'idea. Simone ha fatto crescere la squadra, l'Inter lo ha scelto per trasformare il 3-5-2 conservativo di Conte in un sistema elastico, armonico, tecnico e offensivo. Calhanoglu diventa regista, un top in Europa. Se vince domani la Champions, si smacchia tanto di quello che non ha conquistato a livello di Scudetto quest'anno. Se dovesse vincere, ancor di più io rimarrei, se c'è la garanzia di un budget importante sul mercato, io resterei, lui vive in simbiosi con la società, lo mettono a suo agio e può lavorare serenamente. Vinco la Champions? Poi l'anno prossimo punto sullo Scudetto e ai quarti di Champions, per mantenere lo status di questo club. Se vinco la Champions e ho il timore di dover ridimostrare e non voglio avere problematiche, dico, cavolo, ho vinto uno Scudetto e una Champions in 4 anni e altre coppe che sembrano inferiori ma stanno lì".

MERCATO – "Se dovesse rimanere, può avere qualche colpo e non più i parametri zero. Ma ricordiamolo a tutti per chiarezza, ai tifosi, sennò li inganniamo: parametro zero non vuol dire scarso, altrimenti inganniamo le persone. I dirigenti sono stati bravi a lavorare due anni in anticipo. Parlavo con i tifosi dell'Inter sull'aereo e loro parlavano di nozze coi fichi secchi e io ho fatto il paragone con Yamal: se si fosse innamorato di San Siro e non avesse rinnovato col Barça e allora Marotta lo avesse preso. Allora in quel caso come sarebbe stato? Mettiamo che arriva Yamal a parametro zero e allora restano sempre nozze coi fichi secchi?Thuram non è Yamal ma se fosse arrivato all'Inter un anno prima, andava pagato comunque 40 milioni, hai aspettato un anno in più ma è un giocatore importante"

ARABIA SAUDITA – "Fossi in Simone aspetterei ad andare in Arabia, è vero che sono tanti soldi e non faccio i conti in tasca a nessuno ma con un quadriennale da 8-10 mln qui in Europa puoi marchiare il tuo nome tra le stelle. Aspettiamo domani sera, vincere o no cambia tutto".