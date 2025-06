Di Lorenzo e un'estate nel mirino dell'Inter: la telefonata di Marotta, il ruolo di Conte

Qualche mese fa tra Di Lorenzo e il Napoli era finita. Il capitano era quasi un ex, si era seduto più volte al tavolo con Manna e De Laurentiis ed era stato chiaro: "Voglio andare via". Eravamo in pieno calciomercato, il difensore non aveva gradito le critiche dei tifosi e aveva pensato seriamente di cambiare aria. Anche il suo agente Mario Giuffredi non aveva preso bene l'atteggiamento dei tifosi verso un giocatore che è stato sempre in campo in una stagione difficile per tutti (tre allenatori cambiati: Garcia, Mazzarri e Calzona): "La gente ha la memoria corta - aveva detto l'agente Mario Giuffredi in uno sfogo rilasciato a Radio Crc - Giovanni è stato uno dei migliori terzini al mondo. La sua non è stata una stagione da 8, ma nemmeno da 5".

QUANDO L'INTER VOLEVA DI LORENZO - Così il suo entourage aveva iniziato a guardarsi intorno per capire cosa fare, le squadre più interessate erano Juventus e Inter. I bianconeri avevano Cristiano Giuntoli come sponsor principale, il dirigente ha lavorato con Di Lorenzo a Napoli e ha avuto contatti con l'agente del giocatore. L'Inter è stata la prima a chiamare, ha preso informazioni soprattutto in ottica di una possibile cessione di Dumfries poi mai concretizzata (piaceva in Premier League). Il Napoli non aveva chiuso a una cessione del suo capitano, si partiva da una base di 25/30 milioni.

CONTE HA BLOCCATO LA CESSIONE DI DI LORENZO - A bloccare tutto e far rientrare il "caso" è stato Antonio Conte, che arrivato da poco sulla panchina azzurra si è seduto a parlare con il giocatore convincendolo a rimanere a Napoli. Il primo contatto tra allenatore e capitano è stato telefonico, con Di Lorenzo che aveva ribaduto la volontà di andare via. Dopo l'Europeo i due si sono incontrati, un faccia a faccia decisivo per la sua permanenza a Napoli. Appena arrivato Conte ha battezzato quattro giocatori come intoccabili: Anguissa, Lobotka, Kvaratskhelia e Di Lorenzo. E ora, a San Siro, si gioca la conferma del primo posto con loro quattro.

