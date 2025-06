Dida: "Maignan aveva una voglia incredibile di vincere col Milan. Capitano? E' adatto, è una sua responsabilità"

Nelson Dida, ex portiere del Milan ed ex preparatore degli estremi difensori rossoneri, è stato fra gli ospiti dell'inaugurazione della Milan Cup, tradizionale torneo giovanile, e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a MilanNews.

LA MILAN CUP - "È una iniziativa bellissima. Vedo voglia, volontà, entusiasmo nei bambini. Il Milan fa un bellissimo lavoro con questi ragazzi".

QUANDO HAI CAPITO CHE POTEVI FARE IL PORTIERE? - "Un po' tardi... Avevo 10-11 anni. I miei fratelli dicevano che non ero bravo da attaccante e quindi giocavo in porta. Poi lì sono cresciuto. Però dico la verità: non ero innamoratissimo di quel ruolo".

MAIGNAN - "Mike, quando è arrivato, aveva una voglia incredibile di vincere con il Milan. Fa tante parate belle. Quando è arrivato al Milan, non sapeva usare benissimo i piedi. Noi ci abbiamo lavorato tanto sulla fase di possesso e ora sono felicissimo del lavoro che abbiamo fatto. Si vede che può crescere ancora".

VEDERLO CAPITANO - "Bellissima impressione. Lui comanda: comandava senza la fascia, comanda di più ora. Ora ha questa responsabilità ed è una cosa adatta a lui. Ha una grandissima esperienza".