Di seguito i principali episodi da moviola di Dinamo Zagabria-Milan, match in programma stasera alle 21 e valevole per l'ottava e ultima giornata della fase campionato di Champions League.

Arbitro: François Letexier

Assistenti: Cyril Mugnier - Mehdi Rahmouni

Quarto uomo: Jérémie Pignard

VAR: Willy Delajod

AVAR: Bastien Dechepy

62' - RIGORE PER IL MILAN! Palla in profondità di Pulisic, Leao dribbla Nevistic che lo stende. Il rigore viene annullato dal VAR per una sbracciata del 10 rossonero all'inizio del movimento

56' - ALTRO GOL ANNULATO ALLA DINAMO! Baturina riceve palla su una punizione, palla per Gabriel che mette in mezzo e Kulenovic appoggia in rete, ma l'autore dell'assist è in fuorigioco

49' - RETE ANNULLATA ALLA DINAMO! Stojkovic appoggia a porta vuota su assist di Baturina, ma all'inizio dell'azione c'è un fallo di mano del 10 della squadra di Cannavaro

39' - ESPULSO MUSAH! Fallo davvero inutile da parte del centrocampista americano. Dopo un lancio di Misic, Stojkovic si infila tra Musah e Pavlovic. Prima di entrare in area, il centrocampista spinge ingenuamente il giocatore allenato da Cannavaro. Per l'arbitro, nessun dubbio: secondo giallo ed espulsione