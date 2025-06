Disastro Roma, Boban contro i Friedkin: "Ma chi siete? Vergognatevi"

La Roma è in crisi, Zvonimir Boban punta il dito contro i Friedkin: "Vergognatevi".

La pesantissima sconfitta sul campo della Fiorentina nel posticipo della nona giornata di Serie A, 5-1 per i viola di Palladino, certifica il momento di grandissima difficoltà della società giallorossa, che ora riflette sul futuro di Ivan Juric.

Risultati deludenti e contestazioni, nel mirino della piazza c'è anche la proprietà e proprio contro Dan e Ryan Friedkin si scaglia Boban, che evidenzia gli errori di gestione da parte dei manager americani.

L'ATTACCO DI BOBAN - Boban, negli studi di Sky Sport, tuona commentando il momento di estrema difficoltà vissuto dalla Roma: "Ma chi siete? Vergognatevi".

"TOTTI NON AIUTATO, DE ROSSI BRUCIATO" - Zorro entra nel dettaglio, analizzando le colpe dei Friedkin: "Non hanno dato tempo a Totti di crescere, non lo hanno aiutato. La stessa cosa con De Rossi, bruciarlo così come se fosse zero".

"AMERICANIZZAZIONE SENZA VALORI" - L'ex campione del Milan ha concluso: "Questa americanizzazione non rispetta nessun valore del calcio europeo, né del calcio italiano, né tantomeno il calcio romano, che è un grande calcio e la Roma, che è una grande società".