Kean segna e fa il "griddy" in faccia a Holm, che gli ricorda i trofei con Atalanta e Bologna: dove nasce il dissing

Moise Kean ed Emil Holm non si vogliono bene, fin dall'anno scorso. Se ne sono accorti tutti i presenti allo stadio Artemio Franchi di Firenze in occasione di Fiorentina-Bologna 3-2: dopo la rete decisiva, l'attaccante della Nazionale ha ripetuto la sua classica esultanza con il griddy, i saltelli ai quali ha abituato tutti, proprio davanti al terzino destro svedese, che ha sorriso amaro.

Per quale motivo Kean ha provocato Holm in questo modo? Tutto nasce dopo la gara d'andata, vinta 1-0 dai rossoblù al Dall'Ara con rete di Odgaard; Holm ha festeggiato scimmiottando il griddy sotto la curva, per poi ripetere la scena un mese più tardi, per celebrare la sua rete nel 2-2 in casa dell'Inter.

La vendetta di Kean è arrivata al ritorno, ma ha avuto degli strascichi. Holm, il giorno dopo la partita, ha postato un fotomontaggio che lo ritrae con in mano i trofei dell'Europa League vinta con l'Atalanta nel 2023/24 e della Coppa Italia alzata pochi giorni fa col Bologna. Un modo per ricordare a Kean che ultimamente i trofei li alza lui, anche se la bacheca del bomber, va detto, è di gran lunga migliore.