Dodò guarda al mercato: Barcellona, Milan e la posizione della Fiorentina

Dodò può lasciare la Fiorentina nel corso della sessione estiva di mercato: il terzino ha un contratto coi viola fino al2027, ha chiesto alla società viola di fare un'offerta di rinnovo lo scorso ottobre ma l'ha ricevuta soltanto in inverno, cosa che ha irrigidito la sua posizione in vista della stagione 2025/26.

Da parte sua, la Fiorentina fa intendere di aver formulato una proposta ritenuta congrua dalla dirigenza, e di non averlo fatto prima in quanto Dodò, in scadenza nel 2027 e non nel 2026, non rappresentava una priorità.

Il ds gigliato Daniele Pradè si è mostrato sereno sull'argomento prima delle dimissioni di Palladino, che hanno stravolto il mondo viola ma non la questione Dodò, che allo stato attuale delle cose vuole cambiare aria e sfruttare l'occasione anche per aumentare la sua visibilità agli occhi del ct del Brasile Ancelotti nella stagione che porterà ai Mondiali.

Su di lui hanno manifestato interessamenti il Barcellona di Flick e il Milan di Allegri, ma al momento non c'è nessuna mossa concreta. L'Inter, nel frattempo, ha preso il connazionale Luis Henrique, la Juventus si sta muovendo per l'altro brasiliano Wesley. Dodò allora dovrebbe presentarsi in ritiro agli ordini di Pioli, che farà un tentativo per ricomporre la situazione e andare avanti anche senza rinnovo, spostando nella peggiore delle ipotesi il problema di poco meno di un anno.