Donati-Sampdoria, i dettagli del contratto del nuovo allenatore blucerchiato. Lombardo deluso per la mancata conferma

Allenatore scelto dall'algoritmo, guadagnerà 150mila euro l'anno. Niente permanenza per Lombardo

Massimo Donati sarà il nuovo allenatore della Sampdoria. Ormai la notizia è di dominio pubblico, anzi, iniziano pure ad emergere i dettagli dell'accordo tra il tecnico e il club blucerchiato. L’accordo è stato formalizzato con un contratto annuale da 150.000 euro netti, che rientra nel budget fissato dalla società (140.000 euro) grazie a una struttura retributiva basata su bonus. Previsto il rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, una volta definito lo staff tecnico che accompagnerà l’ex centrocampista nella sua prima esperienza sulla panchina blucerchiata.

Donati è il primo allenatore scelto direttamente dalla nuova proprietà, guidata da Joseph Tey, bypassando l’area tecnica. La selezione è avvenuta con l’ausilio degli algoritmi di Football Radar, già utilizzati per il mercato sotto la guida del ds Accardi. L’intesa tra le parti è stata raggiunta mercoledì sera, mentre il contratto è stato depositato nella giornata di ieri. Mancini e Invernizzi spingevano per la conferma della coppia Lombardo-Gregucci, esclusa nonostante recenti rassicurazioni sulla permanenza. Ciò ha ovviamente generato anche qualche malumore nel duo, che immaginava di poter proseguire il lavoro fatto sino ad oggi con Evani. Per Lombardo si era ipotizzato un ruolo nello staff tecnico, possibilità ormai tramontata.

Con Donati arriveranno Davide Mandelli, ex vice della nazionale maltese, e Andrea Faccioli, collaboratore storico già al suo fianco a Legnago e Kallithea. La società ha inoltre proposto il rinnovo ad Andrea Bertelli, preparatore atletico, e a Luca Bressan, preparatore dei portieri. In caso di mancato accordo con i due, fa sapere Il Secolo XIX, si valuteranno profili alternativi per completare il quadro tecnico.