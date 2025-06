Donnarumma e i rumors sul Napoli: la verità sull'intrigo con Meret

arriva da Radio Kiss Kiss e coinvolge due portieri, uno dei quali è quello della Nazionale italiana.: in scadenza di contratto nel 2026,Luis Enrique ha parlato chiaro nelle ultime settimane e coi fatti è stato ancora più esplicito: Donnarumma non è più un titolare fisso e l'alternanza con Safonov è ormai un fatto assodato. La sua permanenza in Francia a media-lunga scadenza non è più così certa e

DONNARUMMA, SALTA IL RINNOVO?

Le scelte dell'allenatore spagnolo non sono ovviamente state gradite dall'entourage del portiere napoletano e, qualora la situazione dovesse protrarsi anche nei mesi successivi, non sono assolutamente da escludere colpi di scena. Donnarumma indossa la maglia del Paris Saint-Germain dall'estate 2021 e ha collezionato sino ad oggi 128 presenze; nella stagione in corso, tra Ligue e 1 Champions League è sceso in campo 14 volte, è rimasto in panchina in due occasioni e ha saltato altre tre gare per problemi fisici. A Parigi l'ex numero del Milan sta bene, ma le evoluzioni delle ultime settimane e le critiche che spesso sono state copiose ed impietose nei suoi confronti in occasioni di alcuni errori più evidenti – come quelle arrivate per la sua prova contro il Real Madrid, al “Bernabeu”, negli ottavi di finale della Champions 2021/2022 – hanno cambiato qualcosa.

NAPOLI, ATTACCO FLOP: COSA CAMBIA SUL MERCATO

Nascono in questo contesto i rumors che vogliono il Napoli interessato alla posizione di Donnarumma e alla sua situazione col PSG. Nascono anche perché il club di Aurelio De Laurentiis, ad oggi, è tutt'altro che sicuro di confermare Alex Meret al termine dell'attuale stagione sportiva. Il portiere friulano è in scadenza a giugno 2025 e l'intesa sulle cifre per rinnovare ancora non è stata trovata. Il suo agente Federico Pastorello è al lavoro da tempo per individuare la soluzione che consenta al suo assistito di rimanere a Napoli, ma rimane ovviamente aperto a piani alternativi. In quel caso, il club azzurro avrebbe bisogno di un nuovo portiere e a certe condizioni Donnarumma è un'idea che può intrigare.

MERET A PARAMETRO ZERO ALL'INTER?

Nato a Castellammare di Stabia e legatissimo alla sua terra, lasciata all'età di 14 anni per trasferirsi nelle giovanili del Milan, Donnarumma percepisce attualmente un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, una cifra chiaramente irricevibile per il Napoli e per qualunque società di Serie A, anche tra le più attrezzate economicamente. Un ritorno in Italia e nel nostro campionato è dunque molto complicato, a patto che il desiderio di rilanciarsi e di farlo in un ambiente meno freddo come quello parigino non lo porti a fare importanti rinunce. Rumors, indiscrezioni e al momento niente di più, ma la situazione Donnarumma è tutta in divenire.

