Donnarumma: "Gattuso? Sono contentissimo. Messi? Tocca a noi vincere"

Dal Mondiale per club, dove il suo Paris Saint Germain si è qualificato per gli ottavi di finale, parla Gigio Donnarumma, portiere del club campione d'Europa e della Nazionale. Di seguito le sue parole, riportate da Gazzetta.it.

Su Rino Gattuso nuovo ct dell'Italia: "Sono contentissimo che Rino sia diventato il nostro nuovo allenatore. L’ho sentito già un paio di volte, è molto motivato come del resto lo siamo noi giocatori. Speriamo di fare grandi cose insieme, sono felice di averlo come ct".

Sul Psg: "La vittoria con l’Inter ci ha dato molta energia, molta positività. Però dobbiamo avere sempre l’ambizione di migliorarci. Siamo una grande squadra, siamo qui per continuare a vincere, vogliamo farlo per più partite possibili e giocare fino in fondo anche questo torneo, speriamo di aprire un grande ciclo di successi".

Sui compagni di nazionale “interisti”, sconfitti per 5-0 dal Psg nella finale di Champions a Monaco: "Ho letto le loro dichiarazioni, sicuramente hanno avuto una giornata no in finale. Siamo stati superiori in tutto, l’avevamo preparata molto bene, la Champions era l’obiettivo principale del Psg, per loro è stato davvero complicato. E alla fine un po’ per loro mi è dispiaciuto: viviamo tanto insieme in Nazionale, lottiamo per gli stessi obiettivi".

Sul futuro: "Il mio primo obiettivo è restare a Parigi, i colloqui tra i club e il mio procuratore stanno andando avanti e penso proprio che non ci saranno problemi".

Infine, sulla sfida con l'Inter Miami di Lionel Messi negli ottavi del Mondiale per club: "Divertente incontrarlo! Abbiamo giocato insieme per due stagioni con il giocatore migliore del mondo. Ma adesso è il nostro momento, dobbiamo vincere noi, anche perché lui di trofei ne ha già vinti tanti…".