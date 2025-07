Inter su Donnarumma: cosa c'è di vero

Gianluigi Donnarumma è stato il grande protagonista della tre giorni di calcio europeo. Il portiere azzurro ha indossato il mantello di SuperMan ad Anfiled contro il Liverpool sfoderando una prestazione straordinaria per mantenere inviolata la porta dal PSG. Il passaggio dei francesi ai quarti porta la sua firma con i due rigori parati a Darwin Nunez e Curtis Jones con dei riflessi eccezionali, ora l'estremo difensore si gode il momento dopo le critiche ricevute nei mesi scorsi.

INTER IN AGGUATO -L'Inter ha drizzato le antenne su Gianluigi Donnarumma per cercare di concretizzare quello che sarebbe un colpo a cinque stelle tra presente e futuro. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno un ottimo rapporto con l'agente Enzo Raiola e hanno chiesto di essere aggiornati sempre sullo stato dell'opera. Anche rispetto ad altri club interessati. L'Inter deve iniziare a studiare il post Yann Sommer nonostante la crescita dello spagnolo Josep Martínez Rier, palesata nelle ultime uscite tra serie A e Champions League. E quello di Gigi Donnarumma resta il profilo in cima alla lista degli acquisti. Affare non facile, per i nerazzurri, ma delle possibilità ci sono. I dialoghi tra Donnarumma e il PSG saranno seguiti molto da vicino. Potrebbe essere effettuato un tentativo già questa estate, in assenza dell’accordo per il rinnovo. Oppure tentare un’altra strada, provando a strappare un accordo sulla parola per il passaggio all’Inter a parametro zero nel 2026.

RINUNCE - Donnarumma è legato al Paris Saint-Germain un contratto fino a giugno 2026. Il suo stipendio è di 10 milioni di euro netti all'anno tra parte fissa e variabile. La priorità del giocatore, ribadita nei giorni scorsi anche dal suo agente Enzo Raiola, sarebbe quella di rimanere per ancora tanti altri al PSG, dove ha trovato un club ben strutturato e una tifoseria che lo ha sostenuto dal giorni 1. Le difficoltà restano perché i rappresentanti dell'estremo difensore stabiese vorrebbero adeguare il contratto con una cifra ancora più importante mentre dl direttore sportivo Luis Campos sta chiedendo ai suoi giocatori più rappresentativi di ridursi, ancora una volta, il loro salario mensile. e questo aspetto ha portato a delle valutazioni più profonde. La distanza tra domanda e offerta è di circa 1,5/2 milioni di euro.