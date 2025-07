Donnarumma: la finale e il mercato con l'Inter, la Juventus che rispunta e la frase di Boban sulla dignità

Gigio Donnarumma, anche ieri protagonista con una parata da Pallone d'Oro, giocherà la prima finale di Champions League della sua carriera. Già campione d'Europa con la Nazionale, ora Donnarumma sogna di diventarlo anche a livello di club, dopo che il suo Paris Saint Germain si è guadagnato l'accesso alla finale di Monaco di Baviera eliminando l'Arsenal in semifinale. Ironia della sorte, il classe 1999 di Castellammare di Stabia sfiderà proprio una squadra italiana nell'ultimo atto della Champions League 2024-25, l'Inter di Simone Inzaghi e di tanti compagni di Nazionale, tre dei quali campioni d'Europa con Donnarumma nel 2021: Francesco Acerbi (all'epoca alla Lazio), Alessandro Bastoni e Nicolò Barella.

LE PAROLE DI MAROTTA - Proprio l'Inter è il club al quale Donnarumma, in scadenza di contratto con il Psg il 30 giugno del 2026, è stato accostato dai rumors di mercato degli ultimi mesi. A un anno dalla scadenza del contratto, il profilo di Donnarumma potrebbe rappresentare, fra dodici mesi, un'occasione d'oro per tanti club, in caso di mancato rinnovo con il Psg. Ed è cosa nota che all'Inter c'è un vero e proprio maestro dei colpi a parametro zero, Beppe Marotta. Lo scorso dicembre, rispondendo alle voci di mercato su Donnarumma, il presidente dell'Inter aveva commentato: "È consuetudine che vengano accostati a grandi club giocatori in regime di svincolo: abbiamo una rosa competitiva per i nostri obiettivi, non abbiamo ansie per colmare dei buchi. La nostra attività è quella di sondare sempre le situazioni e le ipotesi di mercato congeniali al nostro modello: da qua a dire che stiamo negoziando qualcosa, no di sicuro".

LE PAROLE DI GIGIO - Quel che è certo è che da qui al 31 maggio tutta la concentrazione di Donnarumma sarà sul Psg e sulla finale contro i nerazzurri. E tutta l'attenzione dell'Inter sarà solo su Yann Sommer, protagonista strepitoso del successo della squadra di Inzaghi sul Barcellona in semifinale. Poi, via al mercato, anche dei portieri, con uno sguardo al 2026 ma partendo dalle parole pronunciate ieri da Donnarumma: "Ho ancora un anno di contratto, c'è tempo per parlare di rinnovo e la scelta è della società, se vogliono che io rimanga io rimango, c'è solo da firmare. Sanno quello che voglio".

C'E' ANCHE LA JUVE? - Ma in queste ore, quando si parla di Donnarumma, spunta anche il nome di altri due grandi club italiani, la Juventus e il Milan. Per quanto riguarda la Juventus, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà ci sarebbe anche il club bianconero nella corsa per arrivare al portiere del PSG. L'offerta di rinnovo del PSG al momento è considerata bassa e serve un rilancio. E a sorpresa, riecco la Juventus, che aveva già cercato Donnarumma prima di affondare il colpo su Di Gregorio (riscattato dai bianconeri proprio in questi giorni dal Monza). I bianconeri, forti dei rapporti molto buoni che intercorrono con il PSG, starebbero pensando di riprovarci già nella prossima sessione estiva. Per il classe 1999 sarebbe pronto un contratto da 7 milioni di euro. Sullo sfondo, resistono anche le candidature di Manchester City - che però deve cedere Ederson - e Bayern Monaco.

PER BOBAN STORIA DOLOROSA -Per quanto riguarda il Milan, invece, fanno discutere le dichiarazioni a Sky dell'ex dirigente rossonero e attuale commentatore Zvonimir Boban. Il croato commenta così il passaggio di Donnarumma dal Milan al Psg a parametro zero nel 2021: "È una storia molto dolorosa e anche molto poco dignitosa. Non so se Donnarumma è ancora un milanista per i milanisti. Non voglio addossare le colpe a un ragazzo che quando è andato via aveva una ventina d'anni ma ci ragioni anche tu, pensi al tuo club e a quei colori che hai indossato per tanti anni, i colori di una società nella quale ti sei formato".

