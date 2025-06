Donnarumma mette da parte futuro e Champions: "Concentrato sulla Nazionale. Dobbiamo andare ai Mondiali"

Gianluigi Donnarumma si lascia alle spalle la gioia per la conquista della UEFA Champions League e mette da parte le voci sul futuro: "Concentrato totalmente sulla Nazionale, dobbiamo andare al Mondiale".

Non sono passate neanche 24 ore dalla magica notte di Monaco di Baviera, con il Paris Saint-Germain che ha letteralmente travolto l'Inter battendola 5-0 nella finalissima dell'Allianz Arena, ma per il portierone azzurro è già tempo di tornare in campo. E' arrivato a Coverciano, dove l'Italia di Luciano Spalletti si prepara per iniziare il cammino nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali contro Norvegia e Moldavia.

Un appuntamento da non fallire, perché gli Azzurri hanno guardato da casa le ultime due edizioni (2018 in Russia, 2022 in Qatar) e vogliono sventare il tris.

PARLA DONNARUMMA - Donnarumma ha messo da parte i festeggiamenti con il PSG e le voci sul futuro visto il contratto in scadenza nel 2026 e gli interessamenti arrivati (anche dell'Inter) e la testa è proiettata sulle qualificazioni. Lo ha confermato lo stesso portiere intercettato da Sky Sport a Coverciano:

"Ho festeggiato tanto dopo la vittoria della Champions, ora sono concentrato sulla Nazionale. Abbiamo due partite importanti e c'è da battagliare. Ho sentito Spalletti, mi ha mandato un messaggio e lo ringrazio tanto.

Ora sono concentrato sulla maglia azzurra e sono felice di essere qui. Il Mondiale è l’obiettivo numero uno, dobbiamo andarci.

Adesso testa alla Norvegia: lavoriamo duramente per vincere subito la prima partita".