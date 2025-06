Non accenna a terminare il momento 'no' di Gianluigi Donnarumma: il portiere del Paris Saint-Germain, dopo essere finito in panchina nell'ultima giornata di campionato contro il Lens - sostituito dal russo classe '99 Matvey Safonov - si è reso protagonista di una prestazione che non ha convinto i tifosi del club parigino e non solo, alimentando ulteriormente il dibattito su un possibile ribaltone nelle gerarchie in porta.

L'Equipe non ha usato mezze misure nel giudicare la prova dell'ex estremo difensore del Milan e capitano della Nazionale italiana, dandogli un pesante tre in pagella; il portiere infatti non è stato perfetto sulla conclusione di Angel Correa che ha deciso (al minuto 93) la sfida valida per la quarta giornata di Champions League contro l'Atletico Madrid, nonostante fino a quel momento avesse sfoderato una prestazione solida.

"Un portiere di una delle otto squadre più forti d’Europa non dovrebbe farlo. Avrebbe dovuto respingere il tiro Angel Correa. Non è una papera, in senso tecnico, ma avrebbe potuto fare meglio. La sua serata si è capovolta su un tiro su cui di solito è affidabile. Fin lì per lui era stata una serata tranquilla (incolpevole sul gol del momentaneo 1-1 di Molina). Si è capovolta anche la sua stagione? È ancora presto per dirlo ma il gol subito alimenterà inevitabilmente la riflessione in corso dello staff del Psg sul portiere. Retrocedere l’italiano avrebbe conseguenze di vasta portata" dice il quotidiano francese. Ancora più categorici i commenti sui social: "Non è mai decisivo, deve andare in panchina il prima possibile".