Il Manchester United è pronto a chiudere per Patrick Dorgu. I Red Devils stanno definendo la trattativa con il Lecce per il calciatore classe 2004, sul quale in questi giorni ha concentrado tutti gli sforzi. Dopo una prima proposta respinta dai giallorossi, i contatti tra i due club sono andati avanti, con gli inglesi che hanno raggiunto l'accordo con la società salentina. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Sky Sport, l'intesa è stata raggiunta con una valutazione superiore ai 37 milioni di euro..

LE CIFRE - Il Lecce ha abbassato le richieste iniziali 40 milioni di euro, con i giallorossi che si sono rassegnati a perdere un giocatore-chiave a metà stagione, incassando il massimo possibile. Lo United aveva già un accordo verbale con il calciatore sulla base di un contratto da cinque anni sul quale manca solo la firma, mentre nelle ultime ore è arrivato quello con il Lecce per il passaggio a titolo definitivo sulla base 30 milioni più 7.5 di bonus.

IL PIANO DEL NAPOLI PER DORGU - Tra i club interessati a Dorgu c'era anche Milan e Juventus, oggi però concentrati su altre priorità. Chi invece aveva provato ad anticipare la concorrenza è il Napoli, che stava lavorando sotto traccia per bloccare il giocatore subito e lasciarlo in prestito a Lecce fino alla fine della stagione. Per Gotti prima e per Giampaolo ora, Dorgu era un giocatore fondamentale: quest'anno si è trasformato da esterno d'attacco e lì davanti ha dato un contributo importante nella corsa alla salvezza.

