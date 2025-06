Quando si tratta di scoprire nuovi talenti, in pochi hanno l'occhio e il fiuto di Pantaleo Corvino. L'uomo-mercato del Lecce annusa l'affare e affonda il colpo, poi si sfrega le mani ascoltando le offerte per i suoi gioielli. L'ultimo? Patrick Dorgu. Il Manchester United è in prima fila, Napoli, Juventus e Milano sullo sfondo. Classe 2004, a inizio stagione ha segnato anche il primo gol in nazionale con la Danimarca. Nel giorno del debutto: in due minuti è entrato e ha fatto centro su assist di Sov Olsen (ex Bologna). E il prezzo sale, sale, sale... Oggi la richiesta del Lecce si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

IL NUOVO RUOLO DI DORGU - Dorgu è stato pescato da Corvino nelle giovanili del Nordsjaelland, uno dei vivai più importanti in Danimarca: il Lecce l'ha portato in Italia per circa 200mila euro e dopo uno scudetto con la Primavera è salito in prima squadra. Fino a qualche mese fa faceva il terzino sinistro, poi Gotti l'ha provato esterno alto nel 4-2-3-1: l'esperimento iniziato alla fine della scorsa stagione ha convinto l'allenatore e ora anche con Giampaolo gioca più offensivo.

L'OFFERTA DEL NAPOLI PER DORGU - In estate il Lecce ha resistito alle chiamate per Dorgu. Durante la scorsa stagione erano venuti a vederlo spesso Liverpool e Atletico Madrid, ma l'offerta concreta era arrivata dalla Serie A: il Napoli ci aveva già provato con una proposta vicina ai 15 milioni di euro. La risposta di Corvino? "Non se ne parla, vogliamo almeno il doppio". E oggi ancora di più. Grazie e arrivederci. Ora ci risiamo, nuova sessione di mercato e nuovi assalti. Dall'Italia e dall'Inghilterra. Corvino sorride e si sfrega le mani, un'altra super plusvalenza in arrivo.