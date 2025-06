Dossena a Striscia la notizia: "Del Piero non sarà mai eletto in Figc"

Questa sera a Striscia la notizia, (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio è tornato a occuparsi di alcuni “intrighi” legati al mondo del calcio con un’intervista a Beppe Dossena, campione del mondo di Spagna ‘82.

Dossena racconta a Pinuccio di un episodio che lo vide coinvolto nel 2020, quando si candidò alla presidenza dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori): "Sostituii all’ultimo momento Marco Tardelli, che decise di non correre più per la presidenza, ma fui sconfitto", dichiara Dossena.

Dossena, inoltre, esprime preoccupazione circa la futura sostenibilità finanziaria del 'Fondo' di fine carriera di calciatori e allenatori: "È gestito dalla società Sport Invest 2000, ma non sono riuscito a trovare alcuna informazione sul fondo. Vorrei trasparenza". E sull'eventuale candidatura di Alessandro Del Piero come presidente della FIGC, l'ex calciatore dichiara: "Ho la sensazione che, se si dovesse presentare, non sarà mai eletto".