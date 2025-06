Lazio, dott. Ivo Pulcini: "Mai fatto certificati di non idoneità a calciatori, non mi riferivo a Pavlovic"

, direttore sanitario della Lazio. Intervenuto dalle pagine de Il Messaggero per esprimersi sulla vicenda che ha avuto come protagonista il calciatore della Fiorentina– vittima di un arresto cardiaco in occasione dell'ultimo match contro l'Inter – il dottore ha riportato una testimonianza risalente al suo lavoro per il club biancoceleste.

“Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A, ma non lo ritenni idoneo a giocare a calcio. Il giocatore venne visitato tre volte in cliniche diverse perché l'allora direttore sportivo Igli Tare lo voleva a ogni costo, ma il "no" rimase fermo”, racconta il dottor Ivo Pulcini nell'intervista concessa a Il Messaggero.

Sul caso Bove e le possibili cause del malore occorso nel pomeriggio di domenica, il dottor Pulcini si esprime in questi termini: “Escludo che si tratti di una crisi epilettica se non l'aveva mai avuta in passato. Quella problematica, con una specialista e una precisa procedura, potrebbe tranquillamente essere tenuta sotto controllo. Se dovessero essere riscontrate aritmie, andrebbe valutato con diverse prove da sforzo, ciclo ergometro, elettrocardiogramma e tac coronarica, la risonanza magnetica-cardiaca”.

LA SMENTITA - In serata lo stesso Ivo Pulcini ha poi chiarito a QSVS su TeleLombardia: "Non ho mai detto quanto riportato dal Messaggero e sono in attesa di una rettifica. Non mi permetterei mai di riferirmi a calciatori di altre società. Non ho hai fatto certificati di non idoneità a calciatori che giocano in Serie A. Sono scioccato. Ho spiegato solamente il soccorso che alla Lazio abbiamo insegnato ai giocatori in caso di situazioni d'emergenza come capitavo a Bove. Pavlovic? Non mi ricordo di questa cosa ed è passato tanto tempo. Nella mia carriera alla Lazio ricordo solamente di un giocatore che aveva avuto problemi, ma era spagnolo. Non mi riferivo a Pavlovic. Tare disse che non era arrivato alla Lazio perché bocciato alle visite mediche? Tare può dire quello che vuole su Pavlovic. Io non ho mai fatto certificati di non idoneità a calciatori. L'inchiesta della Procura Figc? Tutto un fraintendimento su dichiarazioni che non ho mai fatto. Il procuratore federale Chinè non mi ha contattato, ma ho la coscienza pulita. Se uno gioca in Serie A, ha l'idoneità".