Double per l'Al-Ittihad: la squadra di Benzema vince la King's Cup dopo il campionato. Doppietta per l'ex Real

Doppietta per l’Al-Ittihad. Il club nel quale milita Karim Benzema vince la King’s Cup dopo aver già sollevato al cielo anche il titolo della Saudi Pro League, il campionato dell’Arabia Saudita. Per i gialloneri si tratta della decima volta in cui hanno trionfato in questa competizione: lo hanno fatto battendo l’Al-Qadisiyah per 3-1 nella finale giocata all’Al-Inma Stadium.

A portare i suoi in vantaggio era stato, al 34esimo, proprio l’ex Real Madrid. Nove minuti dopo il raddoppio firmato dall’ex Roma, Hossam Aouar. Negli ultimi scampoli della prima frazione era arrivato il goal di un’altra vecchia conoscenza del calcio europeo, Pierre-Emerick Aubameyang che, su rigore, aveva accorciato le distanze. Nel recupero del secondo tempo però è stato ancora Benzema a sigillare il risultato finale sul 3 a 1.

Stagione fantastica dunque per l’Al-Ittihad che torna a vincere la Saudi King’s Cup – cosa che non faceva dal 2018 – dopo aver battuto l’Al-Hilal e l’Al-Shabab nei turni precedenti. A questo titolo, come detto, si è aggiunto quello nel campionato dove, dopo il successo di due anni fa, l’Al-Ittihad è riuscito a spodestare l’Al-Hilal.