Douglas Luiz e il messaggio alla Juventus: a gennaio niente cessione

C’è grande attesa nei confronti di Douglas Luiz, uno dei grandi investimenti dell’estate della Juventus. Ma il centrocampista brasiliano non è ancora pronto per essere a disposizione di Thiago Motta e rientrare nelle rotazioni della zona nevralgica del campo di Madama. Il suo rientro nella lista dei convocati, infatti, non avverrà in tempo per la sfida contro il Bologna, visto che nella giornata di ieri il giocatore ha lavorato a parte rispetto al resto del gruppo e continuerà a farlo nel corso dei prossimi giorni, con l’obiettivo di recuperare per la prossima settimana e dare il proprio contributo nel big match di Champions League contro il Manchester City.

AVVIO DIFFICILE – Un traguardo da centrare per Douglas Luiz, dopo un avvio di stagione decisamente complesso: guardando i dati della corrente stagione, il brasiliano ha disputato solamente 268’ in Serie A suddivisi in cinque spezzoni di gare e altre due presenze da titolare (completando un’intera partita solo durante la sfida contro la Lazio), uniti a 44’ in Champions League per un totale di 312 minuti (una media di 34 a match). E le prestazioni non sono state eccellenti: nessuna rete, zero assist e due rigori procurati. Un rendimento non ottimale per un calciatore pagato la bellezza di 50 milioni di euro complessivi – compresi i valori dei cartellini di Iling Jr. e Barrenechea). Dopo questo inizio difficile, Douglas Luiz si è fermato per un risentimento muscolare poco prima della sfida contro europea lo Stoccarda, una gara che avrebbe giocato da titolare. Da quel momento, 43 giorni di stop (destinati ad aumentare) e un’assenza che comincia a pesare nelle dinamiche sia di campo che di mercato.

I RUMORS - In questi ultimi giorni, il nome di Douglas Luiz è stato accostato più alle possibili strategie di mercato della Juventus in vista del mercato di gennaio. La Vecchia Signora è alla ricerca di liquidità, data l’emergenza che sta attanagliando il reparto difensivo e la necessità, dunque, di trovare un rinforzo per il pacchetto arretrato. In base a questo modus operandi di Cristiano Giuntoli e del board bianconero, ecco che il profilo di Douglas Luiz è cominciato a circolare in quella lista di calciatori sacrificabili in favore di un ritorno economico importante da investire sul mercato. Tante riflessioni su un possibile addio: una prospettiva, in realtà, difficile dal punto di vista economico, visto che la Juventus non ha alcun interesse a deprezzare un asset economico di questa portata. Valore netto a bilancio per quest’anno? 43,83 milioni di euro, ovvero la cifra minima da incassare per non realizzare una minusvalenza.

VOLONTA’ CHIARA – Ma oltre alle considerazioni dal punto di vista strettamente finanziario, va sottolineata quella che è la volontà del giocatore ex Villans. Douglas Luiz ha più volte ribadito internamente di voler restare a Torino e dimostrare il suo valore. Il centrocampista è deluso dalla situazione attuale e non si aspettava questo suo mancato apporto alla squadra. Colpa di un tardivo e non ancora completo adattamento al calcio italiano e di una condizione fisica che ancora non è delle migliori, Douglas Luiz sta lavorando per crescere e imporsi come pedina fondamentale nel calcio di Thiago Motta, un tecnico sempre pronto a lavorare con un giocatore con queste qualità tecnico-tattiche. Il messaggio per gennaio, dunque, è chiaro: rimanere a Torino, giocarsi le sue occasioni e prendersi il centrocampo della Juventus. Una missione non semplice, ma che Douglas Luiz vuole portare a termine per il bene suo e di tutto il club bianconero.