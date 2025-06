Dovbyk desta ancora ansia in Nazionale: niente rifinitura, ecco cosa succede

Artem Dovbyk, per la seconda volta su due soste dall'inizio della stagione, fa notizia per un'assenza in allenamento. A settembre l'Ucraina l'ha rimandato in Italia per un pronto recupero, mentre in questi giorni il bomber della Roma ha giocato dall'inizio nella vittoria per 1-0 contro la Georgia e poi non ha preso parte alla rifinitura della vigilia del match di stasera contro la Repubblica Ceca.

La notizia ha destato preoccupazione sia tra gli ucraini sia tra i tifosi della Roma, ma il ct Rebrov lo ha inserito ugualmente nella lista dei convocati. Dopo qualche ora dal segnale d'allarme, si sta diffondendo la versione che parla di un semplice "turno di riposo" concesso all'ex Girona.

Naturalmente, la consegna delle formazioni ufficiali di Repubblica Ceca-Ucraina potrà fornire una risposta precisa a tutti i dubbi del caso: se Dovbyk sarà titolare, si sarà trattato di semplice gestione, altrimenti la conclusione porterebbe ad una condizione non perfetta, da monitorare in vista della gara di domenica contro l'Inter.