Dovbyk-Roma, Dan e Ryan Friedkin decisivi: i retroscena dell'affare

Artem Dovbykè il nuovo attaccante dellaRoma. L’ucraino arriva nella Capitale alle ore 11.50 con un volo da Girona a Ciampino. Affare da 30,5 milioni più 5,5 di bonus, con il club spagnolo che mantiene il 10% sulla rivendita del giocatore. Oltre al blitz spagnolo di Ghisolfi e Souloukou che erano presenti all’incontro di ieri, è stato decisivo anche l’intervento dei Friedkin. Dan e Ryan hanno parlato con il calciatore in questi giorni e lo hanno convinto a scegliere la Roma. Artem ha subito detto di sì ai giallorossi. Dan ha ottimi rapporti con il City Group e ha avuto fitti contatti con Ferran Soriano (Ceo del gruppo proprietario del Girona). Questa è stata la chiave per chiudere la trattativa. I presidenti giallorossi hanno seguito passo dopo passo la trattativa rimanendo in contatto con il giocatore e i dirigenti della Roma Si tratta di un altro grande investimento dei Friedkin.

ROMA, FATTA PER DOVBYK: TUTTI I DETTAGLI

IL BOMBER PER DDR - Daniele De Rossi ha il suo nuovo centravanti. Artem Dovbyk oggi firmerà il contratto con i giallorossi a 3,5 milioni a stagione. L’ultimo capocannoniere della Liga è pronto a fare il suo esordio contro l’Olympiacos sabato a Rieti. Poi ci sarà la partenza per l’Inghilterra prevista subito dopo il match. È carico per la sua nuova avventura. Ieri il suo agente aveva pubblicato anche la foto con la maglia giallorossa e il numero 9 che però appartiene ancora ad Abraham. Tammy è in uscita ma ancora a Trigoria e Artem ha scelto di virare su altro: probabilmente prenderà l’11.