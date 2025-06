Dove vedere il Mondiale per Club in tv

Tutto pronto per il Mondiale per Club: si parte negli Stati Uniti il 14 giugno mentre la finale si terrà il 13 luglio. Sono 32 le squadre provenienti da tutto il mondo e divise in 8 gruppi che si contenderanno il titolo di miglior squadra di club al mondo. Presenti, per l’Italia, Juventus ed Inter. Ma dove sarà possibile seguire il torneo?

DOVE VEDERE IL MONDIALE PER CLUB – Il Mondiale per Club sarà trasmesso da DAZN che ha i diritti di tutte e 63 le partite che si disputeranno. Le gare saranno disponibili gratis, senza bisogno di pagare l'abbonamento, per guardarle basterà registrarsi alla piattaforma. DAZN è stata scelta come broadcaster globale esclusivo del Mondiale per Club FIFA 2025, è disponibile su tutti i dispositivi connessi, tra cui Smart TV, smartphone, tablet e console di gioco. Ma anche Mediaset – che ha la co-esclusiva dell'evento – trasmetterà le gare, una al giorno, in chiaro, tra le migliori in programma nella fascia serale.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione